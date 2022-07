Madagascar: Roland Ratsiraka - Rappel des glaces à la vanille de Madagascar

La campagne de vanille pour cette année s'annonce très difficile. Elle n'est pas à l'abri d'un mauvais démarrage qui sera un coup dur pour l'économie malgache.

Si l'ouverture de la campagne de vanille pour cette année a démarré ce jeudi 7 juillet, des informations ont circulé depuis ce vendredi sur les chaînes françaises relatant que les glaces à la vanille Häagen-Dazs dont les extraits viennent d'un fournisseur malgache ont été rappelées du marché. En effet, ces glaces contiennent un produit chimique, l'oxyde d'éthylène qui est une substance classée comme agent cancérogène, mutagène et reprotoxique (CMR), dont l'utilisation est interdite dans l'Union européenne en tant que produit de protection des denrées alimentaires et des aliments pour animaux depuis 2011, ont indiqué les journaux français.

Une situation qui n'a pas laissé indifférent Roland Ratsiraka qui se montre préoccupé sur la situation de la vanille à Madagascar durant la conférence de presse qu'il a donnée au Kudeta Carlton, vendredi.

Les produits, contenant de la vanille de Madagascar, concernés par ce problème sont entre autres la crème glacée vanille bourbon de Madagascar 2,5l ; la crème glacée chocolat Manjari de Madagascar prestige 2,5l ; la crème glacée vanille bourbon de Madagascar 5l ; le pot vanille bourbon de Madagascar 0.5l ; le pot vanille bourbon de Madagascar coulis cbs nougatine 0.5l ; le pot vanille bourbon de Madagascar moustache 125ml et l'adélie 1l vanille Madagascar.

Avec les problèmes qui touchent déjà la filière et que l'élu de Toamasina 1 a largement détaillé ce vendredi, ce rappel volontaire est un coup dur pour la filière vanille. Roland Ratsiraka a indiqué en marge de cette conférence de presse que " c'est un opérateur proche du régime qui serait à l'origine de cette contamination ". Et comme par hasard, ce problème tombe au moment où la campagne de vanille démarre à Madagascar.

Campagne morose. Selon Roland Ratsiraka, " la campagne n'a pas pu démarrer comme prévu dans la Sava ". Et de continuer que " personne n'achète pour le moment et chacun reste encore dans l'observation. Pire, dans beaucoup de régions, la vanille verte s'est même achetée comme à Vohemar à 50 000 ar/kg, à Soanierana Ivongo à 30 000 car tous ces prix sont bien en dessous de 75 000 ar. Malgré les efforts déployés par le ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Consommation, la campagne est morose pour le moment ".

D'autres problèmes ont également été soulevés par le député durant cette conférence de presse. " Les agréments ne sont pas encore délivrés, donc les exportateurs ne savent pas si oui ou non ils pourront exporter. Voilà pourquoi ils hésitent fortement à acheter ". La vanille subit également la pression de la politique avec l'imposition des 250 $/kg à l'exportation alors que le cours mondial est à environ 150$/kg. Roland Ratsiraka dénonce cette main mise et surtout le fait que 32 expéditions ont été enregistrées par le ministère du Commerce qui exporte à moins de 250$/kg.

Corruption. Le député a indiqué avoir obtenu les détails des expéditions avec le tonnage et les prix puis les noms des 19 expéditeurs. Les prix FOB affichés oscillent entre 10 à 180 $/kg donc avec une moyenne de 112 $/kg loin des 250$/kg. Cela signifie qu'il y a eu magouille notamment des pratiques de corruption pour pouvoir expédier en dessous du prix imposé par l'État à 250$/kg.

Roland Ratsiraka demande ainsi au ministre Edgard Razafindravahy de rendre des comptes et d'expliquer à quel niveau est la corruption, et surtout que le député apprend qu'il faut donner 4 $/kg pour avoir une autorisation spéciale afin d'expédier en dessous des 250$/kg. Et de conclure que " les agréments seront octroyés à l'exportateur selon sa position vis-à-vis du régime, et que beaucoup d'exportateurs sont sujets, depuis quelques jours, à des redressements fiscaux car ils sont ciblés comme étant contre le processus actuel ". Une situation qui nuit à la filière vanille qui constitue l'un des principaux pourvoyeurs de devises pour Madagascar.