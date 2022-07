Madagascar: " Tsenaben'ny Fizahantany " - Fin de la sixième édition

Rideau fermé pour la 6e édition du " Tsenaben'ny Fizahantany ", organisée trois jours durant par le ministère du Tourisme et de l'Office National du Tourisme de Madagascar, à la Gare Soarano Analakely.

C'était un succès autant pour les organisateurs que pour les exposants, selon leurs dires. Une forte affluence de visiteurs a également été observée. Des exposants ont conclu des réservations dans le cadre de ce salon étant donné que la plupart des visiteurs sont déjà des connaisseurs. Il y en a qui sont ainsi venus pour payer directement en vue de préparer leurs vacances. Certains veulent changer de destination pour pouvoir découvrir d'autres sites touristiques.

Des offres promotionnelles leur ont d'ailleurs été proposées durant ce salon dédié aux Bons Plans Tourisme. À titre d'illustration, Madagascar Airlines a proposé les tarifs les plus bas pour les destinations Sainte-Marie et Morondava. " Des frais de services sont également offerts aux clients pour les autres destinations. Cela peut s'élever à 55 USD pour les vols long courrier. Les clients peuvent en même temps modifier leur date sans payer des pénalités ", selon un responsable de cette compagnie aérienne.

Destination prisée. Selon le PCA de l'ONTM, Jonah Ramampionona, Nosy-Be est la destination la plus prisée par les visiteurs depuis l'organisation du " Tsenaben'ny Fizahantany ". Viennent ensuite Tamatave-Foulpointe et Mahajanga. Les séjours de découverte sur la RN7, la FCE et les autres destinations comme Manambato, Bekopaka à Diégo, Manambolo et Makay commencent également à les attirer. Parlant de la relance du secteur, il a avancé que le nombre des arrivées touristiques internationales augmente. L'objectif de l'ONTM et du ministère de tutelle est de rattraper le manque à gagner lors de la crise sanitaire d'autant plus que Madagascar entre actuellement en période de haute saison.