Cote d'Ivoire: Fête de la Tabaski à Yamoussoukro - Souleymane Diarrassouba salue "la vision et la sagesse" du président Ouattara de rencontrer Bédié et Gbagbo

Souleymane Diarrassouba salue la décision prise par le président de la République Alassane Ouattara de rencontrer le 14 juillet prochain ses prédécesseurs que sont les présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo.

Aux côtés de ses coreligionnaires musulmans à la grande mosquée centrale de Yamoussoukro lors de la prière de célébration de l'Aïd El Kebir ou Tabaski le 9 Juillet 2022, le ministre Souleymane Diarrassouba a saisi l'occasion pour saluer la démarche du président Ouattara quant à la rencontre des trois leaders politiques du 14 juillet 2022.

Pour le ministre du commerce, de l'industrie et de la promotion des PME, cet acte hautement symbolique montre " que les filles et les fils de la Côte d'Ivoire sont ensemble. Et que la mère patrie est au-dessus de tout .Que le rassemblement et la cohésion doivent se consolider pour le bonheur des hommes et des femmes, et de l'ensemble des ivoiriens ". A l'en croire cette démarche du Président Alassane Ouattara de rencontrer ses prédécesseurs, notamment les présidents du PDCI-RDA , Henri Konan Bédié, et Laurent Gbagbo du PPA-CI le 14 juillet prochain , augure à renforcer le climat de paix et la stabilité économique dans le pays.