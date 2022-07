Afrique du Sud: Hausse des attaques armées dans le pays

Dans le passé, il y a déjà eu des tueries dans des bars, mais jamais d'une telle ampleur. Elles soulignent la dégradation de la situation sécuritaire en Afrique du Sud, où la criminalité ne cesse d'augmenter. La pire attaque a eu lieu dans un bar de Soweto. Cinq hommes armés et cagoulés ont fait irruption dans une taverne dans un bidonville du célèbre township.

15 personnes froidement assassinées

Selon le ministre de la Police, Bheki Cele, ils ont utilisé au moins trois armes de gros calibre. Des armes de guerre AK47 selon des témoins. 130 cartouches ont été retrouvées. Ils ont tiré de manière indiscriminée sur les clients du bar, faisant 15 victimes.

Certains voisins évoquent un acte de représailles lancé par des migrants venus du Lesotho, venus venger l'assassinat récent de deux migrants dans le bidonville. Mais c'est pure spéculation. Il pourrait s'agir de règlements de compte entre groupes de criminels, qui font des victimes collatérales.

Les responsables de la police ont appelé à la coopération des riverains pour retrouver les criminels. Mais ces riverains ne font pas confiance à la police, qui vient rarement dans le bidonville, comme l'explique Stix, qui fait partie d'un comité de sécurité local

"Il y a énormément d'armes à feu qui circulent dans nos communautés et il y a souvent des tirs. Les hommes politiques nous disent que les communautés doivent se mobiliser. Mais comment agir quand on n'est pas soutenus ? Nos comités de sécurité à Soweto ne sont pas soutenus. Malheureusement, notre gouvernement ne fait que réagir, au lieu de faire de la prévention."

Plus de 20.000 meutres en 2021

La police est débordée face à l'explosion de la criminalité en Afrique du Sud, l'un des pays les plus violents au monde. Il y a eu plus de 20 000 meurtres l'an dernier. Un chiffre qui a augmenté de 16 % en un an. Du jamais vu dans l'histoire du pays. Chris de Kock est un expert dans le domaine de la criminalité

"On perd la bataille depuis 2011. Si vous regardez le taux de meurtres, qui est le chiffre le plus fiable, on a assisté à une diminution entre 2003 et 2010. Chaque année, cela baissait. Et puis 2011, quelque chose s'est passé, et, depuis lors, on a une augmentation continue."

Phénomène récent, des meurtres sont commis par des mafias spécialisées dans l'extorsion de fonds auprès d'entrepreneurs. On suspecte ainsi l'un de ces groupes mafieux d'être à l'origine de l'attaque contre un bar au Cap, qui avait 6 victimes, en mai.

Il y a eu aussi des règlements de compte sanglants entre groupes de mineurs illégaux, venant notamment du Lesotho. Les armes à gros calibres, de plus en plus souvent utilisés, proviendraient notamment des stocks de la police.