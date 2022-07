Madagascar: Economie verte - Lancement d'un appel à projets pour récompenser les meilleures inititaives

Le programme SUNREF a réuni, vendredi dernier plusieurs acteurs du développement et du secteur privé, triés sur le volet, au Novotel dans le cadre de l'Evènement des Parties Prenantes pour débattre du financement de l'économie verte.

Placée sous le thème : "la finance verte, outil de réduction des émissions de carbone " et " l'économie verte, levier de développement de Madagascar " cette rencontre a été l'occasion pour les participants d'apporter leur contribution pour fluidifier la transition énergétique et écologique ainsi que la croissance économique du pays en facilitant l'accès à des financements bancaires.

Double défi

Outre les représentants des ministères concernés, des responsables des banques partenaires du programme SUNREF, à savoir la MCB et BNI Madagascar, la Solidis, en tant qu'assistant technique, mais également des porteurs de projets représentants différentes tailles d'entreprises du secteur privé, ont partagé leurs expériences durant cette séance qui fait, par ailleurs suite aux succès enregistrés par le déploiement de la ligne de l'AFD, soutenue par l'UE et dans un contexte où Madagascar est face à un double défi : avoir un meilleur accès à l'énergie et stopper la destruction de son environnement en diminuant son empreinte carbone.

La restitution des travaux par les groupes de travail a attesté de la richesse des discussions durant cette journée. Les participants ont ainsi proposé des solutions qui permettraient, entre autres, à Madagascar de faire face aux défis énergétiques, par la facilitation des projets énergétiques durables et des économies d'énergie dans le secteur productif, alors que Madagascar dispose d'un fort potentiel hydraulique estimé à 7800 MW, ainsi que d'un très bon potentiel solaire avec un des taux d'ensoleillement parmi les plus élevés au monde. L'île présente également de grands gisements éoliens, notamment dans le Nord et le Sud du pays.

Potentiel

L'assistance technique a également annoncé le lancement d'un appel à projets destiné à récompenser les meilleurs projets dans les catégories efficacité énergétique, énergies renouvelables, environnement et genre, initiés par les bénéficiaires actuels et futurs du programme SUNREF et dont les résultats seront annoncés avant la fin de l'année 2022.

En conclusion et à l'unanimité, les participants ont reconnu que le temps est venu pour Madagascar de profiter pleinement du potentiel dont il dispose en matière de ressources énergétiques et de supporter les projets au bénéfice de l'environnement. L'accélération de la transition énergétique répondant aux besoins du pays, constitue une formidable opportunité pour son développement durable Notons que

SUNREF Madagascar est un programme de finance verte qui vise à promouvoir les investissements verts du secteur privé, via le déploiement combiné d'une offre technique et financière adaptée et incitative.