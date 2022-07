Cote d'Ivoire: Agro-industrie - Cap sur la transformation locale de 50% de la production nationale de noix de cajou

Le Premier Ministre, Patrick Achi, a procédé, le vendredi 08 juillet 2022 à Toumodi, à l'inauguration de l'usine de transformation de noix de cajou "Dorado Ivory". C’était en présence de plusieurs membres du gouvernement et du Docteur Adama Coulibaly, Dg du Conseil du Coton et anacarde.

Son lobbying gagnant auprès des investisseurs de la filière a été chaleureusement salué par le gouvernement. Les données du Conseil du Coton et de l'Anacarde montrent que la Côte d’Ivoire a véritablement mis le cap sur la transformation locale du cajou et cette nouvelle usine constitue un pas de plus pour le positionnement de la Côte d'Ivoire au rang des pays exportateurs d'amandes de cajou . «Depuis la Campagne 2021, la Côte d'Ivoire est devenue 3e exportateur d'amandes avec 134 600 tonnes de noix brutes transformées localement. Avec 21.000 tonnes de Noix Brutes de Cajou transformés soit 15% du volume national depuis sa mise en activité en août 2021, DORADO IVORY fait partie du trio de tête dans la transformation locale. L'inauguration officielle de cette usine par le Premier Ministre témoigne du soutien du Gouvernement envers les investisseurs dans l'industrie du cajou », a dit le Dr Adama Coulibaly.

L'ambition du Conseil du Coton et de l'Anacarde est de créer un environnement des plus favorables en vue de faciliter la transformation locale. En claire, cette unité de transformation d'une capacité de 60 000 tonnes/an prouve s’il en était besoin, que la Côte d’Ivoire peut faire mieux pour davantage booster l’industrialisation du produit et des sous-produits de l’Anacarde.

Booster la transformation locale à travers des mesures incitatives

« L’inauguration de cette unité de transformation de noix de cajou représente un investissement de plus 15 milliards de Fcfa. C’est une usine aux meilleurs standards mondiaux, extrêmement productive et compétitive. L’unité Dorado Ivory est un site industriel majeur pour la promotion de la filière anacarde en Côte d’Ivoire », a fait savoir Patrick Achi. Le Chef du gouvernement a relevé que la construction de cette usine s’inscrit concrètement dans l’ambitieux programme gouvernemental « Une Côte Solidaire qui allie le développement économique au progrès humain ».

Elle intègre également la politique de transformation locale des principales productions agricoles à hauteur de 50%. Pour Patrick Achi, l’implantation de cette usine n’est autre que la preuve de la pertinence des mesures prises par le gouvernement pour créer un environnement propice à la filière, notamment, l’assainissement du circuit de commercialisation, des mesures d’incitation fiscales et douanières ainsi que des mesures de subvention des productions.

Patrick Achi a indiqué que la Côte d’Ivoire est premier producteur de noix brutes avec une production qui a atteint 1 million de tonnes en 2021, soit 25% du volume produit au monde. Il a toutefois, déploré le faible taux de transformation de ce produit de spéculation, en dépit du 3ème rang mondial qu’occupe la Côte d’Ivoire, en termes de transformation. Belle tribune donc pour le Premier ministre Patrick Achi donc depuis Toumodi, pour lancer un appel aux investisseurs à « prendre leur part dans une formidable aventure d’industrialisation » de la Côte d’Ivoire.

L'usine ''Dorado Ivory'' de Toumodi est bâtie sur une superficie de 12 ha. L'usine qui emploie 1 020 personnes est, selon le Chef du gouvernement ivoirien, une vraie cité ouvrière dotée d’une crèche, d’une infirmerie, d’un restaurant, d’un dortoir et d’un centre de formation. Le taux de transformation locale de noix de cajou qui était de 6,2% en 2016, est passé à 14, 3% en 2020. Le Conseil coton anacarde ( Cca) vise plus haut, avec l’effectivité des activités des zones industrielles de Bondoukou (Est) et de Korogho ( Nord) qui seront approvisionnées en noix brutes.