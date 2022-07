Afrique: Revue de presse Afrique francophone du 12 juillet 2022

éditorial

Sénégal :Football - Meilleur joueur africain de l’année 2022 - Sadio Mané dans la course.

Le Sénégalais Sadio Mané et l’Egyptien Mohamed Salah, anciens coéquipiers à Liverpool, figurent parmi les dix footballeurs sélectionnés pour le titre de Joueur africain de l’année 2022, a annoncé la Confédération africaine de football (Caf), le lundi 11 juillet. Après des éditions 2020 et 2021 annulées en raison de la pandémie de Covid, le nom du lauréat 2022 sera annoncé le 21 juillet lors d’une cérémonie à Rabat.

Mali : Affaire 49 militaires ivoiriens arrêtés - L’affaire continue de faire des vagues

Le Gouvernement de la Transition du Mali dans un communiqué est revenu sur l’affaire des 49 militaires ivoiriens arrêtés à Bamako.

Selon gouvernement malien, « c’est le dimanche 10 juillet 2022, entre 11 heures et 13 heures, que deux aéronefs immatriculés ZS-BBI et UR-CTH, en provenance de la République de Côte d’Ivoire, transportant quarante-neuf (49) militaires ivoiriens avec leurs armements et munitions de guerre, ainsi que d’autres équipements militaires, ont atterri à l’Aéroport International Président Modibo KEITA Sénou »

Côte d’Ivoire : Lutte contre la vie chère - 87 millions de Fcfa d’amendes payées

Jérôme Patrick Achi, le Premier ministre ivoirien a annoncé le 11 juillet 2022, la détermination du gouvernement à traquer les commerçants qui font des surenchères en ne respectant pas les prix des denrées. Selon lui, « depuis la survenue de la crise, c’est environ 35000 contrôles qui ont été effectués et 2000 cas de non-respect de prix et de fraude enregistrés. Aussi, 87 millions de Fcfa d’amendes ont été infligées aux fraudeurs »

Côte d’Ivoire : Réconciliation au sommet - la rencontre entre Ouattara , Gbagbo et Bédié c’est le 14 juillet 2022

C’est confirmé. Le Président de la République Alassane Ouattara rencontrera le jeudi 14 juillet prochain ses prédécesseurs Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié. Cette rencontre est considérée comme celle qui redessinera les contours de la Côte-d’Ivoire de demain. Après les errements de la rébellion, de la crise post-électorale de 2010 et les événements liés à la présidentielle de 2020, tous les Ivoiriens rêvent de stabilité et de croissance économique.

Burkina faso : Soutien aux agriculteurs - 92 tracteurs à des coopératives

Le ministère de l’agriculture, des ressources animales et halieutiques du Burkina Faso vient de procéder à une remise symbolique de 92 tracteurs à des agriculteurs réunis en coopératives. Les bénéficiaires sont rentrés en possession des tracteurs le lundi 11 juillet 2022 à Ouagadougou. Coût global ; un milliard trois cent quatre-vingt-cinq millions six cent cinquante et trois mille sept (1.385.653.007) Fcfa. Ce sont 92 tracteurs qui sont mis à la disposition des Sociétés Coopératives Simplifiées d’utilisation de matériels agricoles (SCOOPS-UMA).

Tchad : Restructuration de la dette - Le FMI espère un pas en avant

Depuis 2021, le Tchad est en pourparlers avec la société Glencore pour obtenir la restructuration d’une somme de 1 milliard de dollars qu’il doit à la société suisse. Alors qu’une réunion des créanciers officiels de N’Djamena doit se tenir cette semaine, le FMI espère un « pas en avant ». Sur les trois milliards de dollars de dette extérieure que cherche à restructurer le pays, environ 1 milliard de dollars sont en effet dus à une société pétrolière suisse.

Togo : Insécurité - 7 enfants tués dans la région des Savanes

Sept enfants sont décédés et deux autres grièvement blessés dans la nuit du 9 au 10 juillet 2022 dans la région des savanes, à la frontière du Bénin et du Burkina Faso, pas loin du parc de Pendjari et de la réserve de Pama. Ces enfants ont-ils été victimes d'un acte terroriste ou d'une bavure ? Pour le moment, on ne sait vraiment pas ce qui s’est passé