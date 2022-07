Ile Maurice: Parlement - Pas de PNQ, Sherry Singh toujours au menu

Xavier Duval, étant toujours positif au Covid-19, ne sera pas à l'Assemblée nationale ce mardi 12 juillet. Il n'y a donc pas de Private Notice Question prévue aujourd'hui. Mais ce n'est pas pour autant que la séance sera monotone...

Justement, quelle sera la tactique en ce mardi ? Tout dépendra de la présence ou non de Sooroojdev Phokeer, qui est plus que jamais pris dans un tourbillon de critiques depuis la semaine dernière. Les parlementaires de l'opposition auraient souhaité que ce soit le Deputy Speaker, Zahid Nazurally, qui préside la séance d'aujourd'hui, car ils auront ainsi au moins une "faint chance" de poser des questions sans être interrompus inutilement et intempestivement.

Avec l'absence plus que probable de Xavier Duval, la séance débutera avec la Prime Minister's Question Time, à moins que le speaker n'ait des annonces à faire. Il y a une question qu'Ehsan Juman adressera au Premier ministre et cela concerne Sherry Singh... Une question classée à la troisième place, après celles d'Arianne Navarre-Marie et de Buisson Léopold. Mais comme le Premier ministre répond en moyenne à deux questions par séance, il se peut que la députée du Mouvement militant mauricien retire la sienne, qui concerne les tortures policières.

Auquel cas, ils pensent que le Premier ministre ne pourra pas prendre 30 minutes pour répondre à une question concernant des policiers qui ont été postés à Rodrigues et sur lesquels pèsent des allégations de trafic de la drogue. Ehsan Juman devrait donc interroger le chef du gouvernement au sujet des allégations faites par l'ancien Chief Executive Officer de Mauritius Telecom.

"Si Sooroojdev Phokeer occupe le perchoir, il fera tout pour protéger le Premier ministre, une nouvelle fois... "

L'opposition fait ressortir cependant que si Sooroojdev Phokeer occupe le perchoir, il fera tout pour protéger le Premier ministre, une nouvelle fois... Dépendant de sa présence ou de son absence, une tactique finale sera ainsi définie ce matin, avant le début de la séance à 11 h 30.

Par ailleurs, si le speaker s'est carrément transformé en "gilet pare-balles" la semaine dernière, pour "protéger" Pravind Jugnauth, l'attitude de ce dernier envers son "protecteur" est mitigée. Samedi, lors de la réunion du bureau politique du Mouvement socialiste militant (MSM), Pravind Jugnauth n'a, à aucun moment, évoqué l'attitude de Sooroojdev Phokeer. Par contre, il a déploré sa prestation, hier, en face des parlementaires de l'alliance gouvernementale. À quelques reprises, il a exprimé son insatisfaction de la façon dont le speaker a présidé la séance de mardi dernier.

Toutefois, il n'a pipé mot sur une éventuelle démission de celui-ci, laissant mariner ceux qui estiment qu'il devrait prendre la porte de sortie. N'empêche que selon des membres du MSM, les jours de Sooroojdev Phokeer en tant que speaker sont comptés. Il est en outre fort probable que le Premier ministre opte pour un remaniement ministériel dans les jours à venir et devrait en même temps demander au speaker de "step down".

Mais comme Pravind Jugnauth a l'habitude de le rappeler lui-même, lui seul peut dire ce qu'il compte faire, car même ses seniors ministers n'en savent souvent rien, jusqu'au dernier moment.