Togo: Ne laisser personne de côté

Le Togo a présenté ce jour au siège des Nations Unies à New-York son 4e rapport de l'examen national volontaire (ENV) sur les objectifs de développement.

L'intervention s'est déroulée avec un message vidéo enregistré par le Premier ministre, Victoire Tomégah-Dogbé.

Simfeitcheou Pre, ministre conseiller du président de la République et la directrice de Cabinet du PM sont eux à New-York pour des échanges interactifs.

La cheffe du gouvernement a mentionné toutes les initiatives prises par son pays en matière d'inclusion, de promotion des femmes, d'innovations technologiques, de formation des jeunes.

Elle a également souligné les difficultés auxquelles fait face son pays : érosion, sécheresse, changements climatiques.

Elle a achevé son intervention en rappelant que le Togo faisait face à une insécurité de plus en plus grande avec 3 attaques terroristes ces derniers mois. Le gouvernement a lancé un programme d'urgence pour les populations les plus vulnérables aux extrémistes.

Le Programme de développement durable à l'horizon 2030 constitue un cadre et un plan d'action généraux, afin que tous les pays parviennent à un état de paix et de prospérité.

Inspirés des objectifs du Millénaire pour le développement et adoptés par les gouvernements en septembre 2015, les 17 objectifs de développement durable (ODD) et les 169 cibles qui les accompagnent suivent une approche intersectionnelle du développement et mettent en exergue l'aspiration de 'Ne laisser personne de côté'.

Dans ce cadre, un important mécanisme international d'évaluation des progrès en vue d'atteindre les ODD du Programme 2030 est le Forum politique de haut niveau (FPHN), qui comprend l'examen national volontaire de la mise en œuvre des ODD.

Les États membres choisissent de participer au processus d'ENV et sont encouragés à réaliser une consultation transparente et ouverte de la société civile pour établir un rapport sur chacun des 17 ODD.