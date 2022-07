Cote d'Ivoire: Koumassi - L'imam Berté Mohamed Lamine invite les fidèles à faire preuve de foi et de soumission

Se soumettre à Dieu et faire siennes ses recommandations en cette célébration annuelle de l'Aïd al-Adha. C'est l'appel lancé aux fidèles par l'imam principal de la mosquée An Nour de Koumassi 05, Berté Mohamed Lamine, le samedi 9 juillet 2022, lors de la célébration de la Tabaski.

Réunis sur le terrain de basketball du quartier, les fidèles ont effectué les deux unités de prière (raka'at), avant de suivre le sermon de l'Imam Berté Lamine. Ce dernier, s'appuyant sur le thème "l'épreuve en islam, facteur de foi et de sagesse", a d'abord appelé chaque musulman a fait preuve de foi comme Ibrahim en l'endroit de Dieu et aussi à faire signe de générosité et de partage en semant de la "joie dans votre famille mais aussi en répandant de la joie parmi les moins nantis".

Cette croyance en Dieu qu'il a demandé à tous ceux qui n'ont pu effectuer le hadj cette année de continuer à avoir foi en Dieu.

Il a exhorté les parents à mettre au cœur de "notre préoccupation, l'éducation de nos enfants" si nous voulons éviter de "donner à la société des enfants en conflit avec la loi". Face aux grands maux et fléaux qui menacent l'humanité et la marche du monde, notamment "la cherté de la vie, les grands feux, les inondations, la prolifération des épidémies,... ", l'imam Berté Mohamed Lamine recommande aux fidèles à "s'inscrire résolument dans la voie du pardon dans la paix, à se repentir sincèrement, et mettre de la pudeur dans nos comportements de tous les jours".

Non sans oublier de solliciter des prières pour la fin des crises entre la Russie et l'Ukraine et dans d'autres parties du monde.