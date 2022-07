Cote d'Ivoire: Incident à l'aéroport FHB d'Abidjan - Amadou Koné salue le professionnalisme du personnel navigant et des services de secours

Suite à l'incident survenu dans la nuit du samedi 9 juillet dernier à l'aéroport international Félix Houphouët Boigny d'Abidjan, le ministre des Transports s'est rendu sur place hier dimanche 10 juillet 2022. Amadou Koné est allé s'enquérir des nouvelles et faire le point de la situation avec les structures exerçant sur la plateforme aéroportuaire.

Au sortir de cette visite, le premier responsable des questions de transports en terre Ivoirienne a saisi l'occasion pour féliciter, au nom du Président de la République et du Premier ministre, le personnel navigant du vol DHS immatriculé TUTSK de la compagnie Air Côte d'Ivoire en provenance de Korhogo et de Bouaké, et l'ensemble des acteurs mobilisés à l'aéroport d'Abidjan, qui ont permis d'éviter le pire.

" Des témoignages qui nous sont parvenus, aussi bien des passagers à bord du vol que des experts en la matière, il est clair que les pilotes et leurs collaborateurs ont fait preuve de professionnalisme, de sang-froid et de bonne maîtrise des procédures en de telles situations.

Pareil pour les services sur terre qui ont tout mis en œuvre pour leur apporter l'assistance nécessaire et assurer leur prise en charge ", s'est réjoui le ministre des Transports. Interrogé quant à une probable menace sur la certification de l'aéroport d'Abidjan, il a été formel : " La certification de notre aéroport n'est nullement menacée ".

Car, poursuit-il, selon les experts, la prise en charge et la réactivité des services face à la situation se sont déroulées conformément aux manuels et procédures en vigueur. Le ministre a cependant rappelé que des investigations plus approfondies ont été diligentées par le Bureau Enquête Accident (BEA) du ministère des Transports, afin de déterminer les circonstances précises ayant occasionné cet incident.