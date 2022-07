Sénégal: Ziguinchor - Ousmane Sonko leader du Pastef " Je maintiens mes propos : Macky Sall a un problème avec la Casamance ... "

Le leader du Pastef Ousmane SONKO réitère ses propos sur la relation Macky - Casamance. " Je maintiens mes propos, Macky sall à un problème avec la Casamance. Que cela plaise ou pas je le dis. Quand il arrêtera de stigmatiser les casamançais et d'assassinats des manifestants nous pourrons revoir ce jugements.

Pour le moment je le maintiens intégralement et entièrement " persiste et signe le leader du PASTEF qui promet de poursuivre la procédure sur la contre-expertise des jeunes manifestants morts lors des manifestations du 17 juin dernier à Ziguinchor. Je suis un citoyen sénégalais, je suis bien à l'aise dans le nord au centre qu'au sud ; Je ne peux pas tenir un discours régionaliste.

Ces pratiques que des casamançais sont en train de vivre je les aurais dénoncé avec la même vigueur sinon plus s'il s'agissait de baol- baol , des foutankés , des saloum -saloum ... " précise l'opposant qui s'adresse a tenu à s'adresser à ses détracteurs en ces termes "

Vos leçons vous pouvez les garder pour vous " martèle Ousmane sonko qui parle de stigmatisation dont sont victimes les casamançais " A tous ces moralisateurs qui profitent de ma sortie pour ruer sur les medias et décréter des propos d'une extrême gravite, je leur dis, vos leçons, vous pouvez les garder pour vous.

Je n'ai besoin de vos leçons si vous n'avez pas le courage de dénoncer les dérives extrêmement graves qui ont fini de créer un malaise général ici en Casamance. Ayez au moins la pudeur de vous taire, je n'ai de leçons à recevoir de vous " peste Le Maire de Ziguinchor qui a tenu à faire une déclaration chez lui à Ziguinchor après la prière de Tabaski.

" Le Sénégal est en danger parce que ... " alerte Ousmane SONKO

Et comme si cela ne suffisait pas Ousmane Sonko alerte les sénégalais " Le Sénégal est en danger, il faut que les gens le sachent " ces propos d'Ousmane Sonko trouvent selon le leader du Pastef sur l'effondrement de l'équilibre social. " Ce qu'on avait comme équilibre social depuis 12 ans est compromis par ce que jamais au Sénégal on a instrumentalisé un discours sur la religieux sur les ethnies et sur une région.

Le Sénégal est en danger par ce qu'on a un président qui veut faire une troisième candidature " lance Ousmane Sonko qui a fait une déclaration à Ziguinchor chez lui après la prière de tabaski. " Ce président qui ne cache plus ses velléités d'une troisième candidature malgré que la constitution ne lui permette un troisième mandat. Il a commis un cabinet américain à coup de milliards de francs cfa pour faire une tournée mondiale pour convaincre les présidents et les milieux d'affaires dans le monde que lui Macky sall doit faire un troisième mandat et les convaincre en même temps que Ousmane sonko et les autres sont des terroristes sont contre les intérêts des occidentaux.

Donc c'est clair maintenant qu'il veut forcer un troisième mandat et tout le monde sait que cela peut engendrer une violence dans le pays ... " révèle le leader du Pastef qui estime que la seule solution qui vaille c'est de le battre aux législatives. " On peut éviter le pire, la violence pour le Sénégal. Si les sénégalais votent massivement pour la liste Yaw en inter-coalition avec wallu . Si toi sénégalais tu ne veux pas que Macky Sall réveille la violence dans le pays donne la majorité absolue à l'opposition à l'Assemblée Nationale " lance le Maire de Ziguinchor qui dit interpeller les sénégalais pour stopper les intentions ouvertes de macky à briguer un troisième mandat au Sénégal. " C'est la seule clé de la stabilité pour le Sénégal qui a été toujours un pays stable " lâche-t-il .

Le Maire de Ziguinchor ne s'est pas fait prier pour " fusille " les hommes politiques locaux " Aux politiciens locaux qui me traitent de rebelle je veux bien . Ils n'ont qu'à consommer leur tranquillement le butin de leur position et de leur compromission vis-à-vis de Macky et avoir cette fois ci la pudeur de se taire par ce que quand vous êtes casamançais quand vous êtes sénégalais tout court quand des gens sont assassinés gratuitement vous n'avez même pas le courage de le dénoncer vous n'avez même pas le courage d'aller présenter vos condoléances, vous n'avez même pas le courage de dire à Macky Sall même si c'est votre président il faut qu'il arrête c'est trop.

Je leur dirai que je suis à Ziguinchor pour faire un travail. Je n'ai pas le temps à perdre avec ces débats mineurs du genre il a prié à telle mosquée ou à telle autre ; il refuse de prendre mon mouton ou mon cochon ; ça ce n'est pas un débat... " Tient à préciser Ousmane Sonko qui abordant la question du logement des étudiants ressortissant de Ziguinchor déclare ceci " j'ai décidé de résilier le contrat à partir du 02 novembre 2022 et à la place d'allouer des bourses aux étudiants qui sont dans certaines situations. Pour les autres nous maintenons les logements qui ont été pris à Bambey et à Saint Louis. " Lance-t-il avant de formuler des vœux pour toute la population de Ziguinchor et du Sénégal en général.