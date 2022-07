Gabon: Ali Bongo Ondimba échange avec le Secrétaire d'Etat auprès du Ministre des Affaires Etrangères de France

Son Excellence Monsieur Ali BONGO ONDIMBA, Président de la République, Chef de l'Etat, a reçu ce jour au Palais Rénovation Madame Chrysoula ZACHAROPOULOU, Secrétaire d'Etat auprès du Ministre des Affaires Etrangères, Chargée du Développement de la Francophonie et des Partenariats internationaux qu'accompagnait Son Excellence Monsieur Alexis LAMEK, Ambassadeur, Haut Représentant de la République Française au Gabon.

Au cours de leurs échanges chaleureux et constructifs, le Chef de l'Etat et le Secrétaire d'Etat français ont évoqué les questions relatives aux changements climatiques et à l'Environnement, notamment la conservation des forêts dans le Bassin du Congo. A cet effet, le Gabon et la France ont décidé de mutualiser leurs efforts pour lutter contre les défis climatiques à l'échelle mondiale.

Par ailleurs, le Secrétaire d'Etat a salué les actions multiformes menées par l'Etat gabonais en matière de promotion de l'Education et félicité notre pays pour le taux élevé d'alphabétisation sur l'ensemble du territoire national. Les deux personnalités ont émis en outre le vœu d'un renforcement et d'une redynamisation de la coopération bilatérale dans plusieurs secteurs.

Le Président de la République s'est par ailleurs entretenu avec l'Honorable Lord Zac GOLDSMITH DE RICHMOND PARK, Ministre du Pacifique et de l'Environnement au Ministère britannique des Affaires Etrangères, du Commonwealth et du Développement et au Ministère de l'Environnement, de l'Alimentation et des Affaires Rurales du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord.

Au cours de cet entretien accordé par le Chef de l'Etat, le Ministre britannique est revenu sur le rôle majeur joué par le Gabon en qualité de Président du Groupe des négociateurs africains lors de la COP 26 qui s'est tenue en novembre 2021 à Glasgow, en Ecosse. Ce positionnement diplomatique gabonais a permis d'obtenir des pays occidentaux un fort engagement financier pour un accompagnement dans la conservation des forêts du Bassin du Congo par les pays de la Sous-région.

Le Ministre britannique a souligné la nécessité pour les pays occidentaux de concrétiser ces financements en s'appuyant sur l'expérience du Gabon en matière de protection de l'Environnement et de la Biodiversité qui pourrait servir de modèle aux pays de la Sous-région.

Enfin, le Président de la République, Chef de l'Etat, a reçu en audience Monsieur Jochen FLASBARTH, Secrétaire d'Etat en charge de la Coopération Economique et du Développement de la République Fédérale d'Allemagne.

Très honoré d'avoir échangé avec le Chef de l'Etat sur les questions climatiques et environnementales, le Secrétaire d'Etat allemand a salué le travail remarquable accompli par le Gabon en matière de protection des forêts et de la biodiversité à l'échelle régionale, continentale et mondiale d'une part, et souligné le rôle important joué par les forêts du Bassin du Congo pour la planète concernant le stockage de CO2, d'autre part.

Le Secrétaire d'Etat a salué le Gabon que l'Allemagne considère comme un modèle permettant à notre pays d'être un levier d'entrainement pour les autres Etats grâce aux succès obtenus sur ces questions d'importance.

Tout en félicitant le Gabon pour son élection en qualité de Membre non- permanent au Conseil de Sécurité des Nations Unies pour la période 2022- 2023, Monsieur FLASBARTH a exprimé la volonté des autorités allemandes de renforcer la coopération multiforme avec notre pays.