Gabon: Quel héritage Christian K., la première fortune du pays laisse à la Jeunesse gabonaise ?

Dans un média gabonais, l'on pouvait lire que Christian Kerangall affirmait sans ambages que :"L'échec d'Ali est promu par ses mousquetaires...Les blocages et les freins à l'émergence ont des causes culturelles...".Il est la première fortune du Gabon et patron de plusieurs entreprises prospères dans le pays. Au regard de ce qui précède, deux jeunes gabonais, Henri Claude Mbina et Emmanuel Obakamba Ombana se posent la question de savoir "Quel héritage Christian Kerangall, la première fortune du Gabon, laisse à la Jeunesse de leur pays ?

" (... ) j'ai failli disparaitre des suites d'un cancer du poumon en 2013, sans laisser un mot sur la porte pour les générations futures, qu'elles soient, ces générations, familiales, professionnelles voire nationales et institutionnelles. J'ai ressenti comme un dernier devoir universel de transmettre mon ressenti sur des choses concrètes vécues(..) pourquoi nous laissons un monde très agité alors que nous avions la totale liberté de faire beaucoup mieux (...) ",

Cette phrase de Christian Kerangall, Président Directeur Général (PDG) de la Compagnie du Komo lors d'un interview accordé au quotidien national l'Union dans un article paru le 31 mai 2022 , interpelle la jeunesse gabonaise.

Cette jeunesse gabonaise au-delà des faits qu'il dénonce a attendu et attend de sa part un héritage, à l'image de nos pères africains plus proche de nous le défunt Omar Bongo Ondimba qui a légué à la jeunesse africaine en générale , et en particulier gabonaise, une fondation éponyme pour la Paix, la Science, la Culture et l'Environnement.

Paul Biyoghe Mba, dans sa Fondation pour l'Environnement, sa banque alimentaire, aide des milliers de Gabonais à lutter contre la précarité.

La Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour son action et son leadership aux côtés de tous ces Gabonais en situation de détresse et de précarité.

La Fondation BGFI-Banque avec son Président Henri Claude Oyima qui pose des œuvres sociales en faveur de la jeunesse africaine en générale et gabonaise en particulier, loin de nous, Aliko Dangoté avec sa Fondation pour l'Essor des talents africains, MO Ibrahim pour l'Evaluation de la bonne gouvernance dans nos Etats., Tony Elumelo dans l'entreprenariat des jeunes...

La jeunesse gabonaise se demande que lui laissera Christian Kerangall emprise au chômage, à l'absence de perspectives. Elle souhaite devenir de plus en plus autonome à travers la mise en place d'Activité Génératrice de Revenues au bénéfice des jeunes. Loin de nous le désir de créer la polémique, au-delà des récriminations faites en rapport avec la gestion du pays par Monsieur Kerangall qui ne nous apprend rien sur l'entourage du Chef de l'Etat qui en principe doit comprendre sa responsabilité quant à la situation du pays.

Au-delà de tout, la jeunesse gabonaise attend de lui, un engagement dans le social, la lutte contre la pauvreté et le Sport, telle sera sa contribution pour ce pays qui est le sien. Il a la totale liberté de faire beaucoup mieux pour cette jeunesse chère à son ami feu Omar Bongo Ondimba.