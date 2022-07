Congo-Kinshasa: Meeting de soutien aux FARDC/MSC - Laurent Batumona lance la croisade d'armement patriotique

Au moins cinq mille cadres et membres du MSC, Fédération de Kalamu et autres partisans de l'Autorité Morale du MSC, Laurent Batumona, se sont rassemblés samedi 9 juillet 2022 au quartier Yolo, pour un meeting de soutien aux Forces Armées de la République Démocratique du Congo, FARDC.

Au cours de ce meeting, Laurent Batumona a lancé une croisade d'armement patriotisme qui le conduira dans toutes les provinces de la RDC. Il s'est adressé aux membres de son Parti, dans une atmosphère de soutien total aux vaillants combattants des Forces Armées de République démocratique du Congo et au Commandant Suprême des FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, doublé d'un message de conviction. "Fatshi n'est pas seul. Il doit savoir ceux qui le porte à cœur comme notre Parti le MSC, comme l'honorable Laurent Batumona", a-t-il fait savoir.

L'Autorité Morale du MSC a, à l'occasion, lancé trois messages forts. Le premier est axé sur la responsabilité innocente du Chef de l'Etat sur les guerres et l'insécurité dans l'Est de la République. le deuxième est consacré à la détermination du Président Félix Tshisekedi à défendre l'intégrité et l'unité nationale et le troisième concerne l'obligation de tous de suivre le Chef de l'Etat et surtout son appel aux jeunes à s'enrôler massivement dans l'armée et à la préparation tous azimuts aux prochaines élections pour donner au Chef de l'Etat plus ou moins 300 députés pour la magistrature de 2023 afin de lui permettre de bien gouverner avec sa vision les hommes de qualité pour que la RDC gagne.

Les membres du Mouvement de Solidarité pour le Changement sont arrivés à pied, d'autres par moto, par taxis qui les ont déposés sur le terrain Eckankar au quartier Yolo dans la commune de Kalamu à Kinshasa. Les Cadres et autres responsables sont venus à bord de leurs véhicules, certains sous escorte policière.

La plupart des membres portaient des T-shirt avec la mention MSC (Mouvement de Solidarité pour le Changement) ou tenaient des banderoles et des drapeaux de leur parti politique.

Sur ce terrain, au moins cinq mille membres se sont mobilisés pour écouter leur Autorité Morale. Des podiums montés aux couleurs du drapeau du MSC étaient installés, alors que les effigies du président Laurent Batumona et des présidents fédéraux, interfédéraux, du Président provincial du MSC, le Chairman Jeannot Binanu étaient placées en nombre. Sur les artères de Yolo, des jeunes marchaient, diffusant des slogans à tue-tête à la gloire du président Félix Tshisekedi et de Laurent Batumona.

En robe rouge assorti de colle noir, coiffé d'une casquette de la même couleur, Laurent Batumona a fait son entrée peu avant 16h00 dans ce terrain bondé de ses partisans.

Laurent Batumona était accompagné du Secrétaire Général du Parti, Prof. Tshiebua, des secrétaires généraux adjoints, des présidents provinciaux du MSC, des présidents fédéraux, des partenaires de l'Equateur, Lualaba... Ils ont été applaudis par la foule.

"Nous invitons le visionnaire, un homme honnête, intelligent qui porte une vision salutaire aux cotés de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour dévoiler son message, l'honorable Laurent Batumona ", a déclaré Jeannot Binanu, le Gouverneur de la ville de Kinshasa du MSC.

Dans son message, l'Autorité Morale du Mouvement de Solidarité pour le Changement, Laurent Batumona, a appelé la population venue prendre part au meeting de soutenir les FARDC et le Chef Suprême de l'armée, le Président de la République, Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.

De la responsabilité innocente du Chef de l'Etat sur les guerres et l'insécurité dans l'Est de la République

Laurent Batumona a dénoncé et condamné l'agression rwandaise et a exprimé publiquement le soutien du MSC à l'armée congolaise, dans un contexte de tension maximale entre Kinshasa et Kigali.

Il a rappelé à ses partisans que notre pays est en guerre depuis 1998 jusqu'à ce jour. "Le pays n'est pas en paix. Depuis que l'AFDL est entré en RDC, nous ne sommes plus en paix, nous sommes en insécurité permanente à Beni, Rutshuru, Bunagana, disons au Nord, Sud Kivu et en Ituri, beaucoup d'enfant n'étudient pas et grandissent dans les crépitements des balles". Une minute de silence a été observée en mémoire des compatriotes fauchés dans cette partie de la RDC.

La détermination du Président Félix Tshisekedi à défendre l'intégrité et l'unité nationale

Le Président Fatshi n'est pas seul, a-t-il clamé : "Il sait ceux qui le porte à cœur. C'est le cas de notre parti le Mouvement de Solidarité pour le Changement et de Laurent Batumona". Il faut savoir que la guerre de l'Est a commencé il y a plus de 24 ans et le Président Félix n'a que trois ans de son mandat, est-il possible qu'il puisse terminer une guerre de deux décennies ? Non rétorque les combattants du MSC. "Voilà pourquoi je lance, aujourd'hui, une campagne de sensibilisation pour dire au peuple congolais de toutes provinces de la République, comme quoi le Président Félix ne peut pas combattre seul cette guerre. Nous devons nous alignés derrière lui ensemble avec le MSC".

Le MSC, ajoute-t-il, est le parti phare de la plateforme Forces Politiques et Sociales Alliées de l'UDPS (FPAU). Il a pris la décision de lancer une croisade d'armement patriotique afin de soutenir le Chef de l'Etat. "Cette croisade qui commence au mois de juillet va se clôturer au mois de septembre prochain pour montrer à la face du monde que Fatshi n'est pas seul", a soutenu Laurent Batumona. Il a demandé aux dirigeants des Partis politiques, Regroupements, Associations d'annoncer dans leurs quartiers, églises ainsi que dans les différents cercles que le MSC est en croisade pour armer la population politiquement, patriotiquement et moralement et à une prise de conscience sur le danger qui guette la RDC. Selon lui, le Président Fatshi est partout pour chercher la paix sociale et économique de notre pays. "Félix Tshisekedi ne dort pas. Il est dans toute la sous-région pour non seulement jouer la carte diplomatique mais également la carte militaire.

Appel aux jeunes à s'enrôler massivement dans l'armée

Laurent Batumona a lancé un appel patriotique aux jeunes filles et garçons des quartiers de Yolo, Matonge, Kimbangu ; Ngaba et Makala à s'enrôler massivement dans l'armée congolaise. "Sous le drapeau pour mieux défendre notre pays toujours sous menace. Nous avons besoin qu'un jour, le Rwanda puisse regretter que nous avons tué les Congolais, maintenant c'est le tour des congolais de prendre le dessus sur nous. Nous avons besoin des jeunes pour porter les armes et soutenir Félix Tshisekedi dans ce combat".

Nous MSC, parti d'anticipation, parti qui a une vision commune avec Félix Tshisekedi souhaitent avoir une armée forte comme ce fut celle des Généraux Mayele, Baramoto, Bumba Moaso, que l'on craignait, a fait comprendre Batumona. "Nous avons besoin d'une armée forte, organisée, sans des infiltrés. Nous demandons au Chef de l'Etat d'ouvrir l'œil et le bon pour que soit nettoyé les infiltrés dans l'armée congolaise et de prendre des contacts avec les pays qui peuvent fournir des armes à la RDC".

Elections en 2023 et la tenue du Congrès du MSC

S'agissant des élections de 2023, l'Autorité Morale du MSC a invité ses partisans à une préparation minutieuse pour donner au Chef de l'Etat plus ou moins 300 députés pour la magistrature de 2023. Il a fait savoir que la loi électorale a été promulguée. "J'appelle à une mobilisation forte, de porte à porte, pour une adhésion des membres dans nos bureaux électoraux qui sont ouverts partout dans nos fédérations". Il a invité les partis politiques à s'affilier au MSC, un parti sérieux. Il a informé les membres de son Parti de la tenue du Congrès au mois d'août prochain. Ne pouvant pas céder le micro sans parler de l'économie, Laurent Batumona a épinglé au cours de ce meeting un aspect important sur la hausse de prix sur le marché. Il a justifié, et c'est connu de tous, que la guerre entre la Russie et l'Ukraine est à la base de celle-ci. L'occasion faisant le larron, l'honorable Batumona a recommandé au gouvernement de travailler pour l'autosuffisance alimentaire.

Bien avant, le Président fédéral de Kalamu, Montana, a, dans son mot de circonstance, rendu hommage à Laurent Batumona et au Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour leur volonté politique à développer la RDC. "Nous sommes tous derrière le Chef de l'Etat pour booter dehors les ennemis de la RDC et nous attendons le mot d'ordre de l'Autorité Morale du MSC pour donner la majorité parlementaire à Fatshi béton", a-t-il souligné.

Le meeting a été agrémenté par Reddy Amisi et son groupe.