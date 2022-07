Gabon: Lambarene - La fête du sacrifice célébrée dans l'unité et le partage

À l'instar des autres communautés musulmanes des régions du Gabon et du monde entier, celle de la commune de Lambaréné a également célébré la fête du Sacrifice ce samedi 09 juillet 2022, dans la ferveur et l'humilité. C'est le Président Provincial du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques du Gabon, Imam Muhammad Avissa, nouvellement nommé, qui a dirigé cette célébration au sein du domaine de l'Asecna.

C'est le terrain de football de l'Asecna qui a servi de cadre pour accueillir l'ensemble des fidèles musulmans de la ville du " Grand-Blanc ", sinon la majorité, afin de commémorer ensemble la solennité de "l'Aïd El Kebir ou Tabaski".Cette célébration qui solde le calendrier musulman.

D'entrée, une prière d'ensemble a été effectuée en début de matinée, faisant partie des rituels prévus pour les circonstances. Celle-ci était dirigée par l'Imam Muhammad Avissa, avec l'assistance à ses côtés de Ali Dimitri Zimbena, Secrétaire général du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques du Gabon (CSAIG), et des sages fidèles des mosquées de la Commune de Lambarene.

Par la suite, comme il est de coutume, un sermon a été prononcé en langues arabe et française à l'endroit des fidèles musulmans par le Président Provincial du CSAIG dans le Moyen-Ogooué. Dans celui-ci, l'Imam Avissa a rappelé les bienfaits de cette célébration et de leur religion. " Voici le jour du grand pèlerinage, c'est le jour de l'immolation, c'est le jour du rappel d'Allah, c'est le jour de la grande fête. Allah nous a parachevé la religion et a accompli sur nous son bienfait... Il a agréé pour nous l'Islam comme religion. C'est la religion de tous les prophètes... ", a-t-il prononcé lors de son sermon.

Pour terminer, chaque musulman en âge et ayant des moyens, a été appelé à immoler un mouton afin de sacrifier à la tradition et rendre hommage à " Allah tout en demandant pardon pour ses pêchés ". En premier, l'Imam Avissa a immolé un mouton en compagnie des membres du bureau du conseil provincial.

Hommes, femmes et enfants, tous étaient vêtus de tenues flambantes neuves et de leurs tapis de prière pour cette célébration à l'aérodrome situé dans le deuxième arrondissement de la commune de Lambaréné. Ce lieu qui a été choisi par les hautes autorités du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques du Gabon (CSAIG), dans le but de consolider les liens et de promouvoir l'union entre les fidèles des deux rives. Malheureusement, entre désaccord et zizanie, une partie des fidèles a outrepassée ces instructions, au risque de fâcher les autorités locales. Fort heureusement, la célébration s'est déroulée dans l'union du partage et de la paix.

Pour rappel, cette célébration intervient 70 jours après celle de la fin du Ramadan. Elle est une occasion pour les chefs religieux de rappeler aux fidèles que la fête du sacrifice du mouton est pour le musulman, le moment de cultiver davantage l'Amour, le Partage, la Solidarité et la Soumission.