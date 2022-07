Congo-Brazzaville: Législatives et locales 2022 - La Coraged relève un scrutin apaisé

Après avoir déployé deux cents observateurs électoraux à travers le pays, le 10 juillet dernier, la Coordination nationale des réseaux et associations pour la gouvernance démocratique et électorale (Coraged) a publié, le 11 juillet à Brazzaville, sa première déclaration. Elle note un double scrutin globalement apaisé et transparent.

Dans le cadre de sa mission d'observation, la Coraged a mobilisé, le 10 juillet dernier, ses délégués à Brazzaville, Pointe-Noire, Loango, Hinda, Tchiamba Nzassi, Dolisie, Madingou, Mouyondzi, Kinkala, Kintélé, Ignié et Djambala. Globalement, l'organisation non gouvernementale a noté avec satisfaction le bon déroulement de ce double scrutin qui s'est tenu sans incidents majeurs de manière à entacher sa régularité. Elle a ainsi épinglé en bien, notamment, une campagne électorale tenue dans la paix et la quiétude ; la présence effective et non encombrante des éléments de la force publique ; la présence des délégués des différents candidats dans les bureaux de vote ainsi qu'un dépouillement effectué dans la transparence.

" En conséquence de tout ce qui précède, la mission d'observation électorale de la Coraged note que les élections législatives et locales des 4 et 10 juillet 2022 ont été libres, régulières et transparentes. Elle invite les institutions en charge de la gestion des processus électoraux à redoubler les efforts afin de corriger les imperfections constatées ", relève la déclaration lue par le porte-parole de l'association, Alain Nzaba.

Toutefois, la Coraged a constaté quelques dysfonctionnements qu'il faille corriger. Il s'agit notamment du non-respect des heures d'ouverture des bureaux de vote dans certains endroits. Par ailleurs, elle a salué la constance de l'Etat congolais dans le respect des délais prescrits par la Constitution pour l'organisation des élections.