Congo-Brazzaville: Football transferts - Kiassumbua signe à Bellinzona, Meschak Elia reste à Young Boys, Nsakala quitte Beskitas

Le mouvement de transferts continue du côté des footballeurs congolais en cette période de mercato estival...

Le gardien de but de la sélection de la République démocratique du Congo (RDC), Joël Kiassumbua (30 ans), a quitté un chômage de pratiquement deux ans, en signant à l'AC Bellinzona en D2 suisse. Ancien de Servettee de Genève et Wholen dans le championnat suisse, il s'engage pour une saison et raye la mention " gardien sans club " longtemps collée à lui. Il va donc relancer sa carrière et goutter à nouveau les sensations des matches de championnat dont il a été sevré pendant un bon moment. Joël Kiassumbua va certainement être présent lors des deux prochaines journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations. La RDC est dernière de son groupe composé de la Mauritanie, du Gabon et du Soudan après deux journées. Joël Kiassumbua va devoir jouer de belle manière sa partition, aussi bien en sélection en septembre prochain qu'en championnat surtout, où il doit convaincre afin d'être le numéro un.

Toujours en Suisse, l'on annonce la prolongation de Meschak Elia chez Young Boys de Berne. Le club l'a officialisé, le 8 juillet dernier, pour deux ans. Le contrat de l'ancien joueur de Mazembe devrait arriver à terme en 2024. " Le contrat entre YB et l'attaquant Meschack Elia, qui expire initialement dans un an, a été automatiquement prolongé jusqu'à l'été 2024 car l'attaquant national de la République démocratique du Congo a atteint le nombre d'apparitions décisives pour la prolongation de contrat la saison dernière ", a indiqué le club sur son site officiel. Arrivé en Suisse en 2020, Meschak Elia a disputé 92 matches avec Young Boys pour 19 buts marqués et 23 passes décisives.

De son côté, le latéral gauche international Fabrice Nsakala n'est plus officiellement joueur de Beskitas en D1 turque, après la résiliation de son contrat le 1er juillet dernier. L'ancien joueur de Troyes (France) et d'Anderlecht (Belgique) est resté pendant deux ans à Beskitas en provenance d'Alanyaspor (D1 Turquie) où il avait passé quatre saisons. Mais en novembre dernier, il a été écarté du groupe professionnel et la raison de cette décision n'a pas été donnée par le club. Mais l'on a ensuite appris que Fabrice Nsakala avait été puni pour avoir aimé le post d'un ancien coéquipier d'Alanyaspor sur Instagram qui célébrait la victoire de son club sur Beskitas (deux buts à zéro) en match de la 12e journée du championnat turc. Cela n'avait visiblement pas été bien apprécié par la direction de son club. Sa prochaine destination n'est pas encore connue.

Heradi Rashidi en D1 Suède, Sukuta Pasi au Danemark...

Le jeune latéral droit de sang congolais, Heradi Rashidi (21 ans), va jouer à Mjällby (D1 Suède) pour le reste de la saison. En effet, le club est actuellement au milieu du classement après quatorze journées, indique foot.cd. Son essai avec les U21 du club suédois a été positif. Parlant de lui, le directeur sportif Hasse Larsson de Mjällby a dit : " C'est un joueur qu'on a pu connaître et faire connaissance en toute quiétude. Il était avec nous lors de notre redémarrage de la saison d'automne et a montré ses pieds avant à la fois à l'entraînement et lors du match U21. Un joueur doté d'une très bonne vitesse et d'une bonne technique qui apportera sa contribution à l'équipe aussi bien offensivement que défensivement ". Il a porté les maillots de Dalkurd et AIK Solna en D2 suédoise, d'Ararat en Arménie avant de se retrouver à Brommopojkarna (D2 Suède) où il a résilié son contrat, et d'intégrer l'effectif de Mjällby.

Pour sa part, à 32 ans, l'attaquant congolais de souche, Richard Sukuta Pasu, ne finit pas de voyager. Il va connaître son treizième club et sept pays avec Vejle (D1 Danemark), en provenance de Meppen (D3 Allemagne) après son voyage en Chine, en Corée du Sud et en Thaïlande. De 2008 à aujourd'hui, il a successivement évolué à Bayer Leverkusen, son club formateur, en Allemagne où il est né, FC Sankt Pauli, FC Kaiserslautern, Sturm Graz en Autriche, VfL Bochum, Cercle Bruges en Belgique, Energie Cottbus, SV Sandhausen, MSV Duisbourg, Guangdong SCT en Chine, Seoul E-Land en Corée du Sud, Police Tero en Thaïland, et SV Meppen.