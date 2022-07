Tunisie: Université Ezzitouna | Sortie d'une nouvelle promotion indonésienne - Un succès à l'image de l'université !

"Ce temple du savoir et de la formation dans les sciences islamiques et coraniques demeure une orientation de choix pour nos étudiants", déclare l'ambassadeur de l'Indonésie.

Une autre promotion indonésienne est sortie de l'Université Ezzitouna, où pas moins d'une trentaine d'étudiants et étudiantes ont décroché leurs diplômes de fin d'études universitaires. Leurs efforts sont bel et bien récompensés. Tout récemment, une cérémonie a été organisée en leur honneur à la résidence de l'ambassadeur d'Indonésie aux Berges du Lac, au nord de la capitale.

Dans une ambiance festive, S.E Zouhaier Misrawi, ambassadeur d'Indonésie en Tunisie, a réservé à ses concitoyens distingués un accueil chaleureux. Il a tenu à ce que tous ces lauréats soient invités et honorés. Ceux qui étaient venus de loin, de l'Est de l'Asie, poursuivre leurs études en Tunisie ont, alors, mérité estime et reconnaissance.

Dans son mot de bienvenue, l'ambassadeur s'est félicité de la sortie, avec brio, de cette promotion qui n'est ni la première ni la dernière. Car la Tunisie est fréquemment sollicitée par les étudiants indonésiens. "Dès qu'ils terminent leur cursus dans les 35 mille instituts religieux que compte le pays, beaucoup d'entre eux souhaitent rejoindre l'Université Ezzitouna. Ce temple du savoir et de la formation dans les sciences islamiques et coraniques demeure ainsi une orientation de choix pour nos étudiants", déclare l'ambassadeur, saluant, par là même, les efforts consentis par nos enseignants. Il leur a rendu un grand hommage.

Ces valeurs partagées !

"L'Indonésie doit beaucoup à la Tunisie", s'exprime-t-il, faisant valoir les relations solides d'échange et de coopération établies entre les deux pays frères et amis. Lors de la prochaine rentrée universitaire, annonce M. Misrawi, 200 étudiants indonésiens viendront s'inscrire à Ezzitouna. Son doyen, Abdellatif Bouazizi, présent à la cérémonie, s'est senti fier de voir nombre de ses étudiants ainsi primés et honorés. "Ces derniers ayant quitté leur pays, on les a accueillis dans l'enceinte de l'Université, sans rien attendre en retour.

C'est plutôt un sublime devoir", se réjouit-il. D'ailleurs, ils font partie de notre patrie. On reconnaît leur discipline et on salue l'engagement moral dont ils ont fait preuve durant leur séjour. Au retour à leur pays d'origine, ils vont, certes, apprécier les valeurs de tolérance, de vivre-ensemble et de juste milieu que nous avons partagées ensemble", s'exprime M. Bouazizi, content de ce succès.

Des émotions également partagées avec Dr Mohamed Habib Allani, directeur de l'Institut supérieur des sciences islamiques à Kairouan. Dans un message de félicitation dont la lecture a été faite par le maître-assistant Nizar Smida, le directeur témoigne du sérieux et du sens de l'engagement dont se distinguent les étudiants indonésiens. Du reste, leur réussite méritée n'est en fait qu'un franc succès nouvellement attribué à l'Université Ezzitouna, mais aussi une marque d'estime pour l'université tunisienne en général.