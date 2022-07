Afrique Australe: Lors de la 51ème Assemblée plénière de FP de la SADC/Christophe Mboso - "Nul n'ignore que le M23 constitue le bras armé du Rwanda en RDC"

Christophe Mboso N'Kodia Pwanga, président en exercice du Forum parlementaire de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC FP) et président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a officiellement lancé hier, lundi 11 juillet 2022, au Bingu International Convention Centrer (BICC), les travaux de la 51ème Assemblée plénière du Forum parlementaire de la SADC.

Dans son mot de circonstance, il a tenu à remercier d'entrée Dr Lazarus Mc Cathy Chakwera, Président de la République de Malawi et Président en exercice de la SADC, qui a rehaussé de sa présence à la cérémonie d'ouverture de cette 51ème Assemblée plénière du Forum Parlementaire de la SADC, en dépit de ses multiples charges d'État. L'occasion faisant le larron, Christophe Mboso N'kodia a une fois de plus évoqué la situation du soutien du Rwanda au M23.

"Ces deux Etats la R.D Congo et le Mozambique attendent des parlementaires de la SADC la condamnation sans équivoque de l'activisme des groupes terroristes et des Etats qui les soutiennent. En effet, nul n'ignore que le M23 constitue le bras armé du Rwanda en RDC ", a révélé Christophe Mboso N'kodia. Et ce, avant de louer l'engagement du Président Angolais Joâo Lourenço pour mettre fin à la guerre d'agression de la RDC par le Rwanda. Retrouvez, ci-dessous, l'intégralité de l'allocution du président en exercice du Forum parlementaire de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC FP) et président de l'Assemblée nationale de la RDC.

51E ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU FP-SADC

ALLOCUTION DE BIENVENUE ET PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE DE LA RDC.

11 JUILLET 2022

LILONGWE (MALAWI)

Excellence Dr Lazarus McCarthy Chakwera, Président de la République du Malawi et Distingué invité d'honneur de la 51e Assemblée plénière ;

Messieurs les Chefs de délégations ;

Honorables membres et chers collègues,

Distingués invités, à vos titres et qualités respectifs

Je tiens avant toute chose, au nom des tous les membres du Forum parlementaire de la SADC et au mien propre, à remercier respectueusement Son Excellence Dr Lazarus Mc Cathy Chakwera, Président de la République de Malawi et Président en exercice de la SADC, d'avoir daigné rehausser de sa présence la cérémonie d'ouverture de cette 51e Assemblée plénière du Forum Parlementaire de la SADC, en dépit de ses multiples charges d'État.

Excellence Monsieur le Président de la République, votre présence à la présente cérémonie, témoigne de l'importance que vous accordez aux travaux parlementaires en particulier et à la promotion de la démocratie dans notre région en général.

Excellence Monsieur le Président, permettez-moi de vous exprimer, une fois de plus, toute notre gratitude pour nous avoir ainsi honoré.

Au nom du Forum Parlementaire de la SADC, et au mien propre, nous remercions Son Excellence Monsieur le Président de la République et le peuple frère de Malawi d'avoir accepté d'abriter les présentes assises.

Excellence Monsieur le Président de la République,

Honorables membres,

Distingués invités,

C'est un immense bonheur et un motif de fierté pour moi, de vous souhaiter la bienvenue et de m'adresser à cette auguste 51e Assemblée plénière du Forum.

Je voudrais m'acquitter d'un agréable devoir, celui de féliciter le Parlement du Malawi pour sa chaleureuse hospitalité et l'accueil de cette Assemblée plénière.

En dépit des circonstances actuelles marquées par la période postpandémie, le Parlement du Malawi n'a ménagé aucun effort pour rendre possible la présente Session.

Excellence Monsieur le Président de la République,

Honorables membres,

Distingués invités,

Comme vous le savez, la 51e Assemblée plénière a pour thème " VERS L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE, LA VIABILITÉ ET L'AUTOSUFFISANCE DANS LA RÉGION DE LA SADC ". Ce thème traduit les préoccupations actuelles sur les questions de l'énergie, du changement climatique et sur la sécurité alimentaire.

La crise multiforme qui découle de ces sujets oblige les États de la région à s'orienter vers des solutions innovantes, notamment des énergies vertes, renouvelables et non polluantes, tout en veillant à ce que leur coût soit accessible à nos concitoyens.

Les délibérations autour dudit thème permettront aux parlementaires de mettre à la disposition de nos Gouvernements respectifs des propositions innovantes.

Excellence Monsieur le Président de la République,

Honorables membres,

Distingués invités,

Comme indiqué dans ce thème, résoudre cette crise permettra aux États de la SADC de se libérer des entraves énergétiques, qui plombent le développement.

Pour garantir l'autonomie en matière de production de l'énergie, il nous revient d'assurer la promotion des législations qui favorisent ce secteur. Mener une bonne politique en cette matière donnerait la possibilité à nos États de réaliser les économies et donc de renforcer leur indépendance. Il nous appartient, comme parlementaires, d'interagir ensemble et de développer des stratégies de coopération qui faciliteront le transfert de compétences et de connaissances ainsi que le partage de technologies. En procédant ainsi, nos États mutualiseront leurs efforts et tireront des avantages profitables à tous.

Excellence Monsieur le Président de la République,

Honorables membres,

Distingués invités,

Je ne saurai conclure ce chapitre sans rappeler que certains États de notre région sont en avance dans la maitrise des énergies solaires et éoliennes. Le partage d'expériences dans ce domaine est nécessaire afin de faire bénéficier à la Communauté régionale de ces progrès innovants en matière de production d'énergie.

Je voudrais rappeler que les mêmes préoccupations feront l'objet du 42e Sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC qui aura lieu à Kinshasa en Août prochain. L'examen des questions énergétiques par ledit sommet visera, à n'en point douter, à promouvoir l'intégration entre les Etats de notre région.

On ne saurait oublier l'intégration de la dimension genre dans le secteur des énergies renouvelables. Ceci permettra de promouvoir l'inclusion, l'égalité d'accès aux ressources et à la budgétisation des initiatives énergétiques.

Excellence Monsieur le Président de la République,

Honorables membres,

Distingués invités,

Je me félicite d'assurer la direction de notre Institution à un moment de grandes réformes.

En effet, comme la 50e Assemblée plénière, tenue en décembre 2021, avait adopté la loi type de la SADC sur la violence basée sur le genre, la présente session plénière procédera à l'adoption de la loi type de la SADC sur la gestion des finances publiques.

Ces principes fondamentaux de la gestion des finances publiques renforceront la bonne gouvernance et l'utilisation appropriée des fonds publics. Notre région ne saurait être le foyer de démocraties prospères et florissantes sans faire de la Gestion des Finances Publiques un pilier inébranlable de l'administration publique.

Excellence Monsieur le Président de la République,

Honorables membres,

Distingués invités,

La redevabilité et la transparence dans le flux des fonds publics garantissent la bonne gestion des finances publiques ainsi que le rôle des citoyens.

Il va sans dire que le Parlement doit jouer son rôle en matière de bonne gestion financière en exerçant un contrôle permanent des finances publiques.

Force est de souligner que la loi type sur la Gestion des Finances Publiques est l'une de rares initiatives en cette matière. Son adoption dans quelques jours confirmera la position du Forum en tant qu'organisation interparlementaire de renom.

Excellence Monsieur le Président de la République,

Honorables membres,

Distingués invités,

Je tiens à saluer les parlements membres pour les efforts consentis permettant au Forum de progresser dans son programme de transformation. Il vous souviendra qu'en août 2021, le 41e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC, réuni à Lilongwe, au Malawi, a approuvé la transformation du Forum parlementaire de la SADC en un parlement régional. Nous exprimons notre gratitude à Son Excellence le Dr LAZARUS Mc Carthy Chakwera, Président de la République du Malawi, notre invité d'honneuraujourd'hui, pour son leadership lors dudit Sommet en vue d'obtenir la transformation du Forum. Cela démontre, sans aucun doute, la ferme conviction de la République du Malawi de favoriser la démocratie interparlementaire parmi les États membres de la région.

Nos remerciements s'adressent également à tous les chefs d'État et de gouvernement, d'avoir doté notre la SDC d'un parlement régional, à l'instar des 4 autres régions d'Afrique.

Excellence Monsieur le Président de la République,

Honorables membres,

Distingués invités,

Je vous assure que les processus juridiques sont en cours pour donner effet à la décision du sommet de la SADC. Il est question de formuler l'amendement au traité de la SADC et ensuite d'approuver le protocole créant le Parlement de la SADC.

J'espère que le 42e sommet permettra de franchir de nouvelles étapes en faveur de la transformation. J'invite les parlements de la SADC à maintenir l'élan actuel afin d'obtenir l'amendement au traité de la SADC par la majorité requise à savoir des trois quarts des pays membres.

Je remercie le Secrétariat de la SADC pour son implication dans ce processus administratif de transformation.

Il convient de noter que la création du Parlement régional de la SADC renforcera l'identité géographique et rapprochera les parlements membres dans un esprit de coopération et de diplomatie. Ce sera également une avancée significative dans la réalisation du plan stratégique du Forum, marqué par la notion de parlementarisme régional.

Excellence Monsieur le Président de la République,

Honorables membres,

Distingués invités,

Comment ne pas évoquer la brillante élection de l'honorable Fortune Charumbira à la tête du parlement panafricain. Occasion pour moi de lui souhaiter plein succès et un fructueux mandat, au nom du Forum. Cette élection est la preuve de la cohésion et de la solidarité de notre région, de sa détermination de vivre ensemble et de sa capacité à s'exprimer d'une seule et même voix à chaque fois que de besoin.

Le rôle joué par le Malawi au côté de l'Afrique du Sud et de la Tanzanie dans la constitution et l'opérationnalisation de la Brigade d'intervention rapide de la MONUSO, en 2012, qui a contribué à la défaite du M23, mouvement terroriste qui sévit à l'Est de la RD Congo, constitue une des preuves éloquentes de cette cohésion inébranlable. Au nom du Président de la République Démocratique du Congo Son Excellence Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, et de l'ensemble du peuple congolais aux pays membres de la SADC, je vous exprime notre profonde gratitude et notre attachement.

C'est ici l'occasion de souligner l'unité de notre région face aux situations d'insécurité préoccupante qui perdurent en RD Congo et au Mozambique. Nul n'ignore que les populations de ces deux pays paient un lourd tribut des affres du terrorisme.

Ces deux États, la RD Congo et le Mozambique, attendent des parlementaires de la SADC la condamnation sans équivoque de l'activisme des groupes terroristes et des États qui les soutiennent.

En effet, nul n'ignore que M23 constitue le bras armé du Rwanda en RDC.

Par ailleurs, je salue les efforts de médiations de Son Excellence Joao Lourenco, Président de la République de l'Angola, pour mettre fin à cette guerre d'agression de la RDC par le RWANDA.

Avant de conclure mon allocution de ce jour, je félicite ma collègue, l'honorable Catherine Gotani Hara, Présidente de l'Assemblée nationale du Malawi, pour son leadership dans l'organisation de cette session plénière, dans la magnifique ville de Lilongwe.

Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une agréable 51e session de l'Assemblée plénière.

L'Honorable Président Christophe MBOSO N'kodia Pwanga, Président du FP-SADC.

Le 11 juillet 2022