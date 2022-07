Congo-Kinshasa: Kinshasa - APESA, une structure de défense des droits des enfants officiellement lancée

C'est au sein du centre culturel Andrée Blouin qui longe l'avenue Kwango à Kintambo Magasin que la cérémonie de la sortie officielle de la structure Action pour la Protection des Enfants sans Abri (APESA), s'est déroulée, samedi 9 juillet 2022. L'objectif poursuivi par cette association est de créer un cadre propice d'intégration des enfants dans la famille ainsi que dans la société pour une protection assurée.

Jeune comme vieux, membres de la société civile et cordons d'autres structures ont rehaussé de leur présence à cette cérémonie de sortie officielle de l'APESA. Une association coordonnée par Mme Cathy Malango Sambili.

Ce moment a essentiellement été marqué par deux temps forts. La première partie est celle marquée par la présentation de la structure par ses cadres. La partie suivante, elle a englobé les questions de l'assistance et leur contribution à l'initiative portée par l'APESA. Sur ce point, des avis ont coulé sur les causes liées aux phénomènes enfants de la rue. A entendre une frange de l'assistance, cette situation des enfants de la rue englobe notamment, la responsabilité de l'Etat, suite au manque des centres sociaux, ainsi que la responsabilité des parents, qui fait suite au manque de planning familial avant leur accouplement.

Se confiant à la presse, la coordonnatrice de cette association, Cathy Malango Sambili, est revenue sur l'essentiel de cette matinée. "Aujourd'hui suis énormément dans la joie, parce que j'ai réalisé ce que je voulais il y a des années, c'est la sortie officielle de la structure que j'ai mise en place. Vous pourrez me dire, pourquoi s'occuper ainsi des enfants, je vous dirai, c'est une question qui m'a toujours préoccupé depuis le bas âge et jusqu'à ce jour... moi, je dis, parce que ces enfants deviendront adultes. Alors, il est important d'encadrer ces personnes", a-t-elle déclaré. Et d'ajouter : "On néglige les petits voyous ou Kuluna, en oubliant qu'en leur encadrant, ils pourront aussi mieux gérer ce pays demain".

En outre, elle a lancé un appel aux personnes de bonne volonté de bien vouloir l'accompagner dans sa lutte qui est de créer un cadre propice pour les enfants sans abris et délaissés, pour leur encadrement. "Nous lançons un appel aux personnes de bonne volonté de soutenir cette œuvre. C'est encore trop jeune, et nous avons besoins de tous les soutiens sur tous les plans, intellectuel, financier, matériel... Donc, dans tous les contextes que ça pourrait se prononcer ou soit se présenter", a-t-elle insisté. Il sied de noter l'APESA qui mène son combat à conscientiser les enfants sur les avantages de vivre en famille et de renforcer leur éducation civique en tant que citoyens. La structure existe depuis le 07 août 2020.