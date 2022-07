Ile Maurice: Allégations de "sniffing" - Le PM a rapporté l'affaire à la police

C'est à l'Assemblée ce mardi 12 juillet que le Premier ministre l'a confirmé. Hier, il s'est rendu à la police pour porter plainte contre les allégations faites par Sherry Singh le 1er juillet dernier.

La raison qui l'a poussé à porter plainte, a dit Pravind Jugnauth, est que ces allégations portent préjudice au pays. Juste avant, il a donné quelques détails sur la chronologie des événements précédant le fameux Survey, mais sans pour autant donner les détails concernant le Survey lui-même.

Le 21 octobre 2021, la Security Division du PMO a adressé une correspondance à Sherry Singh pour demander quelques informations concernant le câble SAFE. Cela dans le contexte d'un survey concernant la sécurité nationale. Les informations concernaient la position et des détails techniques concernant les câbles et le nombre de personnes qui travaillent à la Landing Station de Baie-Jacotet. En absence de réponse, une autre lettre a été envoyée à Sherry Singh le 22 décembre. La réponse a été obtenue le 24 décembre.

Puis, le 12 avril de cette année, Sherry Singh a été informé que trois personnes d'une équipe technique en provenance de l'Inde procèderont au survey entre le 13 avril et le 15 avril, et il lui a été demandé de leur faciliter la tâche. Le 14 avril, il a rencontré le responsable de l'équipe pour discuter des détails techniques du Survey. Le lendemain, le Premier ministre a appris qu'il n'y a eu aucun arrangement qui a été fait pour que le survey soit possible. C'est à ce moment que Pravind Jugnauth a appelé Sherry Singh pour lui demander de remédier à la situation. "Finally, he agreed to grant access to the team" a rajouté le Premier ministre.

Le même jour, Sherry Singh a demandé au Chief Technical Officer de MT d'accompagner l'équipe de techniciens indiens. Dans son rapport, a précisé Pravind Jugnauth, il a confirmé qu'il n'y a eu aucun "sniffing device" qui a été installé.

Est-ce que la permission a été demandée au Board de MT et au consortium qui gère le câble SAFE? Pas de réponse claire à cette question. Pas de réponse non plus lorsque Patrick Assirvaden a demandé au Premier ministre si à l'instar d'Ivan Collendavelloo, Yogida Sawmynaden ou encore, feu Raj Dayal, il allait démissionner le temps de l'enquête. "J'ai donné le temps pour que les preuves soient rendues publiques. Mais ma patience a des limites" a-t-il répondu.