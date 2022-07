Congo-Kinshasa: Lancement du Congo river Institute en RDC/José Mpanda - "La recherche reste le socle du développement de tout pays émergent"

Le Ministre de la recherche scientifique et innovation technologique, José Mpanda Kabangu, a procédé au lancement officiel d'un centre de recherche scientifique, " Congo river institute", a l'issue d'une conférence organisée par cette nouvelle structure de recherche scientifique née en République démocratique du Congo. La cérémonie du lancement s'est tenue au centre de recherche en sciences humaines, dans la salle polyvalente José Mpanda, le lundi 11 juillet, en présence de plusieurs chercheurs scientifiques de la RDC venus assister à cette manifestation hyper importante. Selon le Ministre de tutelle, la recherche reste le socle du développement de tout pays émergent.

Dans son mot, le patron du secteur de la recherche scientifique a salué cette initiative qui, selon lui, s'inscrit dans la droite ligne de la vision du Chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi. "Je remercie l'équipe dirigeante de cette structure de recherche scientifique, non seulement pour m'avoir associé au lancement de ces activités scientifiques mais surtout d'avoir accepté de venir apporter leur édifice du développement au secteur de la recherche scientifique de la RDC, puisque le changement de narratif que je voudrais amener à ce ministère que je dirige, c'est changer les choses, et qu'on ne dise pas les évidences de la recherche, mais qu'on dise que la recherche reste le socle de tout pays émergent.

Sur ce, nous vous souhaitons la bienvenue au Ministère de recherche scientifique, car votre bienvenue est comptée sur la nouvelle vision de la recherche. Votre initiation est rentrée sur la vision du Chef de l'Etat, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, car en me donnant ce ministère, il a promis qu'on fasse de notre pays, un Etat fort et prospère et pour qu'on arrive à cela, il faut passer par la recherche scientifique ", a-t-il dit.

Dans la foulée, il a rassuré les initiateurs dudit centre sur l'accompagnement du Gouvernement de la République. "Je saisis cette opportunité pour exprimer ma gratitude au Premier Ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge qui, chaque fois, porte son soutien à ce ministère. Il va vous appuyer, quand j'irai lui dire qu'il a un centre de la recherche scientifique qui vient de naitre, il va nous donner des moyens. Sur ce, je présente également ma gratitude pour son accompagnement au secteur de la recherche scientifique ", a-t-il rassuré.

Il sied de signaler que le centre de recherche scientifique " Congo river Institute ", est une association sans but Lucratif basée à Kinshasa (RDC), avec une antenne à Brazzaville (RC). Il réunit des universitaires, fonctionnaires nationaux et d'institutions internationales, activistes de la société civile et des droits humains ainsi que des experts de toutes spécialités. Il est également un bureau d'études et d'évaluation pour ses partenaires institutionnels et les communautés de la sous-région. D'après le Coordonnateur, Congo river Institute produit également des connaissances scientifiques et des pratiques éthiques afin de réduire la pauvreté, les inégalités sociales, politiques et économiques en vue de promouvoir la sécurité collective des onze Etats d'Afrique centrale.