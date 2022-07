Afrique de l'Est: Conflits RDC-Rwanda/Thomas Luhaka apporte de la lumière sur l'origine des relations entre les deux pays

"Les relations RDC-Rwanda, des origines jusqu'en 1994" est le thème de la conférence-débat qu'a animée le Député National Thomas Luhaka Losendjola, le jeudi 07 juillet 2022 au Leadership Academy University dans la commune de Barumbu. Cette conférence était une occasion d'expliquer aux étudiants l'origine des relations entre la République Démocratique du Congo et le Rwanda depuis 1885 jusqu'en 1994. Savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé, et savoir quels sont les relations entre les deux pays. L'activité s'est déroulée en présence du secrétaire académique de Leadership Academia University, le professeur Robert N'Kwim Bibi-Bikan ainsi que de plusieurs étudiants de cette institution universitaire.

Estimant qu'il est d'abord important de connaitre l'histoire pour mieux faire la paix avec les pays voisins en conflit en l'occurrence le Rwanda, le ministre honoraire de l'Enseignement supérieur et universitaire, Thomas Luhaka a au cours de son intervention, souligné des relations historiques entre la République Démocratique du Congo et le Rwanda.

Partant de 1885 avec la conférence de Berlin, où la Belgique ainsi que d'autres pays occidentaux se partageaient les pays Africains, c'est ainsi qu'on proclama l'Etat Indépendant du Congo, EIC en abrégé, avec à sa tête le Roi Léopold II de Belgique.

A en croire Thomas Luhaka, le Congo était accordé au roi Léopold II sur base de trois principes qui devaient impérativement être respecté par ce dernier. Il s'agit du principe de neutralité, de la liberté du commerce et de la liberté de navigation, a-t-il-rappelé. Donc, selon le député national, la conférence de Berlin a décidé de la création "d'une colonie internationale".

A l'en croire, c'est par manque de respect des principes que le Roi Léopold II était contrait de remettre le Congo à la Belgique en 1908, c'est ainsi que le Congo devenait Congo-Belge.

Il a fait savoir que, pendant la période coloniale, de 1930 à 1950, il y a eu le phénomène de transplantation, où les ressortissants Rwandais étaient emmener à vivre au Congo.

Il a également évoqué l'année 1963, avec les Rébellions de Moïse Tshombe et Pierre Mulele ; de la date du 24 novembre 1964, avec la libération de Kisangani ; du 24 Novembre 1965, le coup d'Etat de Mobutu, du 1er octobre 1990, avec l'attaque historique du front Patriotique Rwandais, FPR, en provenance de l'Ouganda, une révolte des Hutus, réaction contre la monopolisation du pouvoir Tutsi. Et deux jours plus tard, en la demande du président Rwandais Habyarimana absent du pays, Mobutu enverra le Général Donatien Mayele avec une centaine de soldats Zaïrois qui vont stabiliser le pays. En 1994, avec l'assassinat du président Rwandais Habyarimana s'en suit le Génocide des Tutsi au Rwanda.

Selon le ministre honoraire de l'Enseignement supérieur et universitaire, cette situation va entrainer l'arrivée des milliers des réfugiés en provenance du Rwanda vers les provinces congolaises voisines du Nord et Sud-Kivu. Et parmi eux, des personnes accusées d'avoir activement participer au Génocide, a affirmé Thomas Luhaka.

Selon lui, l'armée congolaise avait commis deux erreurs à cette époque. D'un côté, de n'avoir pas désarmé les militaires Rwandais et de l'autre côté de n'avoir pas éloigné l'armée Rwandaise des frontières congolaises.

A l'en croire, c'est l'origine même de la situation actuelle entre le Rwanda et la République Démocratique du Congo. Une situation qui dure depuis plusieurs années maintenant.

Par ailleurs, Thomas Luhaka recommande la formation d'une armée forte et dissuasive, la mise à disposition d'une ligne budgétaire pour soutenir la formation. Car dit-il, compte tenu de sa position géostratégique, la RDC est appelée à jouer un rôle qui lui demande d'énormes capacités.

Pour sa part, le secrétaire académique, Robert N'Kwim Bibi-Bikan estime que les étudiants ont été suffisamment nourris par cette conférence très historique, politique mais aussi administrative. Une conférence qui a démontré la situation du pays depuis 1885 jusqu'en 1994. Selon l'académique, les étudiants vont fouiller et compléter par d'autres lectures au travers cette conférence.