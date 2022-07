Burkina Faso: Situation nationale - " Que faire quand les élections provoquent les crises plutôt que de les résoudre ? "

communiqué de presse

" Aucun accord de défense ne résoudra la situation sécuritaire au Burkina... " ; c'est le point de vue de Evariste Faustin Konsimbo, signataire de la réflexion ci-après. Lisez plutôt !

Pour comprendre l'origine de la situation sécuritaire actuelle, c'est-à-dire l'état de déliquescence de nos FDS voulue et organisée à dessein, il faut arrêter de se voiler la face. Depuis les indépendances, le Burkina Faso vit dans l'illusion d'une paix magique, si bien qu'aucun gouvernement, aucun régime, aucun courant politique n'a jamais même songé à préparer la guerre en travaillant à l'émergence d'une véritable défense stratégique de nature à défendre les frontières et protéger les populations.

Ainsi, en lieu et place des armées stratégiques, on a délibérément fait le choix d'une armée de répression intérieure plutôt qu'une armée de guerre ou de défense intelligente. Et cela pourquoi ?

La réponse est toute simple : c'est dans l'intérêt des puissances coloniales d'avoir des armées de répression qui se retournent contre leurs propres peuples afin de leur garantir l'accès aux richesses d'une part, et d'autre part, il est également dans l'intérêt des chefs d'Etats africains (en général mal élus), d'avoir que le gros de la troupe soit faible pour éviter qu'elle se retourne contre eux.

Il est universellement reconnu que la coexistence entre peuples a toujours été et sera un rapport de forces d'où cette affirmation : celui qui veut la paix prépare la guerre.

Or, il se trouve que cette vérité a été occultée de façon générale en Afrique et en particulier au Burkina Faso à travers des soi-disant " accords de défense " qui finalement ont contribué à créer les conditions d'une véritable incapacité à défendre les frontières du pays, et par conséquent, à mettre les pays et les populations dans une situation d'insécurité, qu'il s'agisse des trafiquants, des bandits et aujourd'hui des terroristes.

Par exemple, l'absence ou la faiblesse d'une défense anti-aérienne est voulue et encouragée par l'ancienne puissance coloniale signataire des pseudos accords de défense, dans le but de laisser le champ libre à ses avions de reconnaissance pour pénétrer dans les territoires des pays en toute quiétude. Par ailleurs, il faut relever également le fait qu'aucun pays colonisé dans le cadre de ces prétendus " accords de défense ", n'a accès ni directement, ni indirectement à un satellite capable de le renseigner sur les mouvements de personnes ou d'aéronefs suspects dans son espace aérien sans l'aide (la volonté, le bon vouloir) de l'ancienne puissance coloniale ou toute autre puissance étrangère.

Aujourd'hui, il est patent et évident qu'aucun accord de défense ne résoudra la situation sécuritaire au Burkina Faso ou ailleurs, de là, l'échec de Barkhane.

Dans notre situation, le salut ne peut venir que d'une armée organisée, équipée et formée pour faire la guerre comme condition de la paix. Cependant, cette armée de combat suppose que les civils y apportent leur contribution, y compris sous la forme à définir d'une formation militaire ou d'une défense civile pour l'ensemble des citoyens burkinabè en âge de porter une arme. L'argument selon lequel la défense de la patrie n'est qu'une affaire de militaire ne peut être brandi que par ceux qui entendent se décharger de leur responsabilité citoyenne, ce qui reviendrait à suicider l'avenir du Burkina Faso et de sa jeunesse.

A l'heure actuelle et au regard de notre contexte, il apparaît évident comme un soleil d'été que notre armée seule ne peut pas gagner cette guerre malgré le courage et la détermination de nos soldats.

En effet, cette guerre se déroule pour l'essentiel dans les provinces, marquées par un échec criard de l'aménagement du territoire et aussi par celui, le plus cruel, des multiples politiques économiques et sociales. Ces échecs sont à l'origine des déséquilibres entre les villes et les zones rurales, cause du désœuvrement des jeunes poussés sans cesse à l'exode vers les grandes villes.

Cette situation justifie le fait qu'une grande partie du Burkina Faso étant à la fois un vaste désert humain, social, économique, administratif, sécuritaire, soit à la merci des groupes terroristes et du grand banditisme en quête de territoire opérationnel.

Ainsi, c'est à la faveur de ce vide ou désert administratif que certains Burkinabè se sont laissés endoctriner par les ennemis de notre pays et ont pris les armes contre la mère patrie.

S'agissant strictement du maillage sécuritaire du territoire, on mesure la faiblesse de l'implantation militaire, mais tout autant administratif que scolaire par cette statistique éloquente et révélatrice : Au Burkina Faso, il y a plus d'édifices religieux que de :

- postes de gendarmerie ou de police ;

- de palais de justice ;

- , etc.

Autant dire que dans notre pays, la question sécuritaire tout comme celle du développement a, en réalité toujours été sous-traitée à Dieu.

En clair, dans chaque village du Burkina, vous êtes sûrs et certains de trouver plusieurs édifices religieux, mais en revanche, aucun édifice sécuritaire ou administratif.

L'une des caractéristiques de la situation générale délétère dans laquelle se trouve le Burkina Faso, c'est que l'on a l'impression que la crise vient de nulle part si bien que personne n'en serait responsable.

De ce fait, les politiques accusent, incriminent les militaires et vice-versa, même si l'analyse est plus complexe.

Il y a des responsables et des responsabilités qui sont facilement identifiables et imputables notamment aux :

- politiques et à leur système ;

- militaires et à leur politisation ;

- coutumiers et aux religieux pour leur clientélisme ;

- opérateurs économiques et aux syndicats pour la défense exclusive de leurs intérêts ;

D'une manière générale, la population elle-même, les intellectuels et les électeurs (véritable bétail) qui ont participé d'une certaine manière aux différentes dérives ayant conduit le pays dans la situation catastrophique actuelle.

Chacune de ces composantes est responsable, alors même que c'est avec ces composantes qu'il faut rechercher et trouver la solution pour bloquer la crise d'où, la question cruciale : Comment faire pour sortir d'une crise avec ceux-là même qui l'ont provoquée ?

La preuve en est avec la tenue des élections, posée comme un absolu, alors que ce même système produit la mal gouvernance, à l'origine des coups d'Etat.

Il y a là, un vice dont on ne peut pas s'en sortir en se rejetant chacun la faute.

En effet, chacun regarde la paille dans l'œil de l'autre tout en ignorant ou oubliant la poutre qui est dans le sien.

Dans une telle situation, pour voir clair et envisager des solutions, il convient que l'on enlève la poutre qui se trouve dans son œil afin de mieux voir la paille de l'œil de l'autre et l'enlever.

Le Cardinal Paul Zoungrana, parlant des crises que rencontrait le Burkina dans une perspective de recherche de solutions, disait " ... chacun doit savoir se remettre en question, faire sa propre autocritique au lieu de passer le temps à battre la coulpe des autres. En situation de crise, les responsabilités ne sont point égales, mais personne ne peut se blanchir, chacun a sa part de responsabilité aussi mimine soit-elle... "

Et il poursuit en ces termes " ... La situation ne pourra s'améliorer que si chacun assume consciencieusement sa part de responsabilité, car la situation s'est dégradée parce qu'il y a eu des défaillances à tous les niveaux. Construire une Haute-Volta (NDLR : actuel Burkina Faso) fière et prospère nécessite l'engagement personnel et constant de chaque citoyen : un sursaut momentané ne peut suffire ... ".

Ainsi, comme nous pouvons le constater, il apparaît évident que chacun doit s'interroger sur sa responsabilité et partir de cette responsabilité pour définir le plus petit commun dénominateur susceptible de réunir toutes les catégories sociales de la vie nationale autour du principal objectif qui vaille : la sauvegarde de la nation et de la patrie et ce, sans tabou, quoi qu'il en coûte, et avec l'audace de changer ce qui doit l'être au risque de déplaire à tous ceux qui , dans le pays , dans la région, donnent des leçons de morale politique dont on attend encore les fruits.

Notre système de gouvernance politique est malade, il faut donc en changer de sorte à inclure et à responsabiliser le maximum de composantes sociales en recherchant l'efficacité et non pas le politiquement correct.

Par exemple, si la répartition des quatre (4) pouvoirs (exécutif, législatif, judiciaire et militaire) a un sens, il est aussi crucial de mettre en place une instance politique qui puisse arbitrer institutionnellement les désordres nés entre les différents pouvoirs cités plus haut.

La question centrale est de savoir qui doit constituer ce conseil et avec quel moyen il est censé mener l'arbitrage des pouvoirs constitués ?

La condition première de cette réforme, c'est de rassembler la population autour du plus petit dénominateur commun pour organiser la sauvegarde de la nation et le rétablissement de l'intégrité du territoire national.

Ce qui revient à dire qu'on ne sortira pas de cette situation née de la confusion à outrance d'intérêts particuliers des différents acteurs de la vie sociale , politique et économique, sans s'appuyer sur une mobilisation générale de toutes les forces vives du pays.

Vue sous cet angle, la société burkinabè, ne peut pas se sortir de ce chaos à petit frais. Il faut absolument refonder le cadre institutionnel et politique de manière radicale. Il n'est plus temps de regarder en arrière et de rêver au mirage de la démocratie libérale électoraliste qui n'a fait qu'une seule chose, creuser la tombe du Burkina Faso. Bien entendu, cette refondation requiert du courage, de la franchise, de l'intelligence, de la volonté, de la vision et une grande dose d'innovation. Nous devons arrêter de faire du copier-coller. Nous devons créer nos propres outils et nos stratégies originales pour espérer nous en sortir.

Les solutions d'hier ne sont plus valables, elles sont caduques, quant à celles de demain, elles sont à inventer, à créer par un peuple soucieux de sa dignité, de son efficacité et de sa liberté.

Le schéma directeur de cette refondation implique l'instauration d'une sorte de transition sur une période allant de cinq (05) à dix (10) ans, assortie d'un gouvernement d'union incluant l'ensemble des forces vives de la nation, mais excluant de ce fait tous les partis pris politiciens, véritable gangrène pour le développement du Burkina Faso.

Aussi, le seul objectif d'un tel gouvernement doit être la reconquête de l'intégrité du territoire, l'occupation et la pacification des zones occupées, le retour des déplacés, l'aménagement équitable du territoire, le développement économique des zones rurales, la mise en place d'institutions politiques répondant aux réalités socio-économiques, culturelles et ethniques de notre pays.

Pour ce faire, il est impératif que les institutions sous-régionales telles que la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) cessent de jouer la carte de l'immobilisme et de la conservation en faisant la promotion de solutions, qui justement ont conduit notre pays dans l'abîme.

L'électoralisme à outrance dans un contexte de pauvreté, d'analphabétisme et de détermination socio-ethnique du vote n'a aucune efficacité politique, et dessert même l'émancipation des peuples africains qui dépensent leurs énergies, leurs maigres ressources financières, leur jeunesse à vouloir faire vivre des systèmes inadaptés aux conditions socio-économiques du continent.

Si rien n'arrête une idée arrivée à son temps, précipiter une idée dont le temps n'est pas venu revient à signer son arrêt de mort pour les générations futures.

Dr Evariste Faustin KONSIMBO

Président du Cercle d'Eveil, (CEDEV)