Congo-Kinshasa: Porté sur les fonts baptismaux devant un public académique/Kinshasa - Andy Maloba présente les Notes des cours de l'étudiant en droit

C'est en date du 25 juin dernier que les Notes des cours de l'étudiant en droit ont officiellement été portées sur les fonts baptismaux. La cérémonie de vernissage s'est déroulée au Centre de la Chaire de la Dynamique Sociale, à l'Université de Kinshasa, dans la fourchette de 11h00 et 13h00. Cet ouvrage est le couronnement de plus de 3 ans de recherche et de dur labeur de Monsieur Andy Maloba Mpiana, gradué en Droit et étudiant en licence à l'Université de Kinshasa. L'assistance était composée d'une centaine de participants, entre autres, des membres du corps académique - des étudiants en Droit et autres juristes - ainsi que des membres de la famille et des proches de l'auteur.

En marge de cette cérémonie de vernissage, une conférence-débat a eu lieu sous le thème "l'importance de la recherche scientifique pour l'étudiant en droit", avec trois intervenants, à savoir le Professeur Sylvain Shomba, Andy Maloba - l'auteur des Notes des cours de l'étudiant en Droit, ainsi que Félicien Ilunga - Assistant à l'Université de Kinshasa. Le premier intervenant a tablé sur l'importance de la recherche pour tout étudiant, en se penchant particulièrement sur l'objet et les méthodes de recherche.

Andy Maloba a mis en exergue le fait que la recherche scientifique constitue un outil d'approfondissement de la matière, afin de mieux faire face à la concurrence rude qui sévit sur la scène professionnelle du juriste. Et le dernier intervenant s'est attardé sur le recours aux outils de recherche scientifique dans l'exercice des métiers du juriste et dans la rédaction des actes judiciaires.

C'est à l'issue de ces différents exposés que l'Assistant Félicien Ilunga a procédé à la bénédiction de cette œuvre, et a invité les étudiants à se l'approprier.

Quelques témoignages

Les participants à la cérémonie de vernissage se sont montrés, pour la plupart, très enthousiastes face à cette œuvre portée sur les fonds baptismaux. L'étudiante Ketsia Misenga a déclaré : "j'encourage vivement l'initiative de notre collègue, et je souligne également que les Notes des cours de l'étudiant en droit nous sont d'une grande utilité dans notre parcours académique et professionnel, parce que nous y retrouvons des matières de base qui nous permettent de constamment à la page par rapport à ces grandes notions juridiques fondamentales."

"D'abord, je tiens à féliciter l'auteur de ce livre pour ce grand travail abattu, étant donné qu'il a su compiler des notes des notions fondamentales que nous avons appris de G1 en G3, dans le but de permettre aux étudiants en Droit de divers niveaux de découvrir - de revisiter - ou alors de compléter leurs connaissances par à cette grande science qu'est le Droit. Il y a de quoi encourager Andy Maloba car, bien qu'étudiant, il a su s'organiser avec des moyens de bord pour contourner toutes les différentes difficultés rencontrées, et produire un ouvrage de plus de 1.500 pages. Encore une fois, félicitations à l'auteur !", a déclaré Desmond Nkanza, Président de la plateforme Le Congo Mérite Mieux, LCMM en sigle.

Zoom sur les Notes des cours de l'étudiant en Droit

Les Notes des cours de l'étudiant en droit sont une compilation des résumés de principales matières enseignées dans un cycle de graduat en droit, aux fins de facilitation de l'apprentissage d'une matière nouvelle et éventuellement d'approfondissement d'une matière déjà acquise. Cet ouvrage contient, en deux parties, les notes relatives aux droits constitutionnel - administratif - judiciaire - international public - pénal (général, spécial, procédure pénale) pour le droit public, et le droit civil (les personnes, les biens, les obligations) et la procédure civile pour le droit privé. Les étudiants de premier niveau en droit y trouveront des informations basiques et nécessaires pour leur formation initiale en droit.

Il est possible de se procurer les Notes des cours de l'étudiant en Droit à 20 USD l'exemplaire en contactant directement son auteur Andy Maloba via : Facebook - par son compte personnel "Andy Maloba", WhatsApp et ligne local au +243 904 352 598, ou alors par mail à l'adresse "andymaloba7@gmail.com". Par ailleurs, la version électronique est disponible gratuitement aux mêmes contacts.

La consultation de l'ouvrage est également disponible pour tous à la bibliothèque de la Faculté de Droit de l'Université de Kinshasa.