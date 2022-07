Congo-Kinshasa: Restauration de la paix et mise en œuvre des programmes à impacts visibles/RDC - Mike Hammer réitère la détermination des Etats-Unis à accompagner Félix Tshisekedi

Au terme d'une mission diplomatique exercée avec brio quatre ans durant en République Démocratique du Congo, Mike Hammer aura été marqué par l'esprit inventif et l'hospitalité légendaire qui caractérise, depuis la nuit des temps, le peuple congolais, partout sur l'ensemble du pays. Le Diplomate américain l'a reconnu, la semaine dernière, dans son éditorial d'au revoir aux congolais. C'est donc avant de prendre la direction de la Corne de l'Afrique, où il a posé ses valises, en qualité d'envoyé spécial des Etats-Unis dans cette partie du continent, qu'il a réitéré la détermination de l'Administration Biden à accompagner le Président Félix Tshisekedi notamment, dans les initiatives visant la restauration de la paix en République Démocratique du Congo et l'amélioration des conditions de vie des populations.

Pour ce qui est du Partenariat privilégie conclu entre les gouvernements de deux pays, Mike Hammer a rassuré que les USA sont plus que jamais disposés à fournir chaque année, par le biais de l'Agence américaine pour le développement international (USAID) une somme de 750 millions de dollars américains pour la mise en œuvre d'importants programmes en faveur des congolais.

"Par l'entremise de l'USAID, les Etats-Unis fournissent au Congo plus de $750 millions par an, comprenant $427 millions d'aide humanitaire supplantant l'assistance apportée par tout autre pays et plus de $350 millions servant à mettre en œuvre d'importants programmes-que nous continuerons d'appliquer-visant à autonomiser les Congolais, afin qu'ils relèvent les défis congolais. La force d'une nation réside dans les compétences et la capacité de sa population, l'aptitude d'échanger des idées sans crainte de répression, pour créer de la prospérité par le dur labeur.

La responsabilité d'apporter ce changement incombe aux Congolais et les Etats-Unis se tiennent à vos côtés en travaillant sur ces efforts. Et il est important que nous demeurions attentifs à ces aspirations partagées alors que les tensions persistent dans l'est de la RDC, où des douzaines de groupes armés et d'autres acteurs cherchent à perpétuer l'exploitation illégale des ressources du pays. Les Etats-Unis appuient fermement la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC et soutiennent les efforts du président Tshisekedi et des leaders de la région pour exercer un leadership responsable et constructif et pour promouvoir la paix et la prospérité.

La population de l'est de la RDC a subi des violences, enduré des déplacements et connu l'exploitation depuis trop longtemps. La pauvreté n'est pas une fatalité que le Congo doit subir. Comme le président Tshisekedi l'a déclaré, la RDC a simplement souffert de la mauvaise gouvernance", a mis en relief Mike Hammer dans son édito d'adieux. Le diplomate américain a loué les efforts fournis par le Président de la République pour combattre la corruption et toutes les autres formes d'antivaleurs qui gangrènent le pays. Il a rassuré sur la disponibilité de son pays à apporter sa contribution dans cette lutte.

"Les Congolais ne devraient pas avoir faim dans un pays doté de telles ressources et richesses naturelles. Le Congo possède un potentiel agricole qui lui permet de nourrir toute l'Afrique, un potentiel énergétique pouvant alimenter l'Afrique australe en électricité, une forêt équatoriale précieuse qui peut profiter à ses communautés locales tout en sauvant l'humanité, et le capital humain pour prendre la tête du continent", a révélé Mike Hammer, tout en soulignant que "le peuple congolais est, d'après ses fermes convictions, la plus grande ressource du pays. Il est l'élément clé, martèle-il, pour la réalisation des potentialités de cette belle et vaste nation.