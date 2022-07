Cote d'Ivoire: Abobo - Kandia Camara prie avec ses coreligionnaires à la grande mosquée centrale

La première magistrate de la commune d'Abobo, Kandia Camara, a prié avec ses coreligionnaires à la grande mosquée centrale de la commune en présence de ses adjoints et des conseillers municipaux. " Nous prions le bon Dieu afin qu'il apporte sa grâce au chef de l'État SEM Alassane Ouattara et à son épouse, au vice-président, au Premier ministre, aux membres du gouvernement, au conseil municipal, à toute la population d'Abobo et à tous les Ivoiriens.

Aujourd'hui, le pays est en paix, nous prions le Tout Puissant afin que les Ivoiriens vivent dans la réconciliation et la cohésion sociale. Nous prions également pour la paix dans les pays autour de nous, les pays frères parce que la Côte d'ivoire ne saurait vivre en paix si la sécurité n'est pas autour de nous. Nous prions pour la paix partout en Afrique et dans le monde ", a-t-elle indiqué juste après la prière.

Pour sa part, l'Imam adjoint de la grande mosquée centrale d'Abobo Fassiri Diarrassouba a exhorté les Abobolaises et Abobolais à la paix et à la solidarité non sans faire des bénédictions à l'endroit du Président de la République Alassane Ouattara, du ministre d'État et des Ivoiriens.