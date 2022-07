Congo-Kinshasa: Festival de Masimanimba/Covid-19 - Les autorités provinciales de Kwilu invités à la mobilisation des populations pour l'engagement communautaire contre la pandémie

En marge de célébration du festival de Masimanimba tenue la semaine dernière dans la province du Kwilu, l'équipe de la riposte était dépêchée à partir de Kinshasa, pour la sensibilisation sur la vaccination et le respect des gestes barrières. Les leaders d'opinion de cette partie du pays étaient invités à la mobilisation pour l'engagement communautaire afin de contribuer à l'éradication de la pandémie.

A l'occasion, une conférence était tenue à la deuxième journée du festival, à laquelle ont pris part plus de 300 personnes dont les chefs des groupements et des villages, et les autorités politico-administratives du Kwilu. En effet, les leadeurs d'opinion de cette partie du pays étaient conviés à participer fermement dans la mobilisation communautaire en faveur de la prévention et la réduction des risques et impacts liés à la Covid, à travers la pratique de gestes barrières, la vaccination massive contre cette pandémie et le dépistage volontaire.

Par la même occasion, les représentantes du Secrétariat Technique du Comité Multisectoriel de Riposte à la pandémie Covid-19 ont tous fait comprendre à l'assistance, le péril que peut causer cette maladie, démontrant notamment qu'elle constitue un frein pour le développent de Masimanimba. Ainsi, disaient-ils, l'engagement de tous s'avère sine qua non pour le retour á la vie normale.

Toutes joyeuses du travail abattu par les représentants du STR-CMT au cours de ce festival, les autorités de la province de Kwilu n'ont pas manqué de mots pour jeter des fleurs et leur remercier pour l'engagement assuré.

Il y a lieu de noter que le festival de Masimanimba réunit des milliers de personnes venant de l'étranger, de Kinshasa et d'autres provinces. C'est en raison du monde que ce festival regroupe que l'équipe de riposte a été dépêchée sur place.