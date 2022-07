Congo-Brazzaville: Et pourtant c'est le ministère de l'Administration du territoire qui proclame les résultats du vote !

billet

Ce billet d'humeur part d'un constat fait dans le passé relatif à l'annonce irrégulière des résultats de certains scrutins, soit par des tierces, soit par d'autres candidats en lice ou encore par certains médias locaux ou étrangers, un ou deux jours après des scrutins, ceci pour créer de la confusion dans l'opinion nationale et internationale, alors que la voix autorisée c'est celle du ministère en charge des élections.

Il suffit de passer dans certains états-majors politiques pour entendre des gens dire : " Nous avons gagné, nous avons déjà tous les résultats des deux scrutins ". Ces propos non courtois ne sont pas de nature à calmer des esprits, car ils ne sont ni fondés ni scientifiquement vérifiables, car les résultats, même partiels sont encore scellés. Et seul le ministère de l'Administration du territoire a le monopole de rendre publics tous les résultats au moment opportun, après donc les deux échéances du 4 et du 10 juillet.

Ces agitateurs publics qui veulent se substituer à l'Etat n'ont qu'un seul but, celui de jeter le pavé dans la mare, car ils sont prêts pour parler en termes de tricherie en fondant des résultats et les injectant dans des réseaux sociaux afin de salir, coûte que coûte, le processus électoral.

Alors observons tous, par exemple, ce cas de figure très gênant et non républicain. Et si tous les candidats aux différents scrutins pouvaient proclamer des résultats, chacun allait s'autoproclamer vainqueur. Et dans ces conditions ce serait une vraie anarchie qui naîtra sans nul doute. Donc faire comme cela, c'est cautionner de l'antivaleur et de l'inacceptable.

A vrai dire, après chaque scrutin, les états-majors des candidats ou les candidats eux-mêmes devraient jouer à la sérénité et à la prudence pour éviter des pensées farfelues dans le mental de leurs membres et fidèles compagnons. Or, ils annoncent pêle-mêle des résultats incongrus qui les placent soi-disant à la première marche du podium, alors que le ministère de l'Administration du territoire, qui est l'organe habileté, n'a pas encore dit son mot.

A bon entendeur, salut !