Tunisie: La Route du Patrimoine Mondial UNESCO, un nouveau circuit culturel pour diversifier l'offre touristique au pays

Tunis — La 3ème route thématique du projet de " Promotion du Tourisme Durable " a été mis en place à l'issue de l'atelier stratégique tenu à Tunis, et qui a réuni les représentants du Ministère du Tourisme tunisien, de l'Office National du Tourisme Tunisien (ONTT), du Ministère des Affaires Culturelles (MAC), de l'Institut National du Patrimoine (INP), de l'Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle (AMVPPC)et de la Direction Générale de l'Agriculture Biologique (DGAB).

Il s'agit du 3ème circuit après les Routes Culinaire et Cinématographique développées dans le cadre de la diversification du produit touristique tunisien.

Au cours de l'atelier, les participants, informe mardi, un communiqué de presse de la GIZ, ont choisi, à l'unisson, de dénommer cette route la " Route du Patrimoine Mondial UNESCO ", et ont validé son plan d'action. Ce choix, ajoute la même source, émane d'une vision commune, celle de la valorisation d'un héritage ancestral au profit d'une économie inclusive et locale qui contribue à la valorisation de l'identité communautaire, à l'inclusion des savoirs traditionnels, à la conservation de la biodiversité et de la géodiversité.

L'itinéraire de la route traversera les huit biens matériels suivants : Amphithéâtre d'El Jem ; site archéologique de Carthage, Dougga et Kairouan; Médina de Sousse et de Tunis ; Ville punique de Kerkouane et sa nécropole et le Parc national d'Ichkeul.

La mise en valeur de la Charfia sur l'Ile de Kerkennah et celle des savoir-faire qui sont liés à la poterie des femmes de Sejnane sont des éléments immatériels liés à un lieu spécifique local.

La Route du Patrimoine Mondial UNESCO mettra en avant le patrimoine UNESCO de la Tunisie à des fins de compétitivité sur les marchés européens et internationaux. Cela permettra d'attirer des touristes locaux et internationaux et d'améliorer le bien-être économique et social des communautés locales, notamment les femmes et les jeunes, en développant des actions génératrices de revenus durables.

Dans le cadre de développement de cette route, les membres du comité stratégique appuyés par la GIZ œuvreront pour la mise en place des sous-projets, activités et actions suivantes ;

1- Promouvoir l'itinéraire " Route du patrimoine Mondial UNESCO " à travers les 8 régions de la tunisie en mettant en place une stratégie marketing et des activités de communication à travers des films promotionnels, des supports informatifs et promotionnels, des voyages organisés au profit de journalistes étrangers ...

2- Renforcer la capacité des acteurs en relation avec les sites du patrimoine afin d'assurer une meilleure gestion du patrimoine et accueil des touristes

3- Mettre en valeur les sites du patrimoine

4- Encourager et soutenir les initiatives des jeunes pour le développement de projets innovants à intérêt commun avec pour but d'enrichir la visite des touristes au sein et autour des sites

5- Assurer la commercialisation du nouveau produit à travers des partenariats à l'international

La Route du Patrimoine Mondial UNESCO est soutenue par le projet " Promotion du Tourisme Durable " - une action conjointe de l'Union européenne dans le cadre de son programme " Tounes Wijhetouna " et du Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), mise en œuvre par la GIZ Tunisie en partenariat avec le Ministère du Tourisme tunisien.