Madagascar: Afrobasket U18 - 15 joueurs et 15 joueuses retenus

Onze jours après le début du regroupement en vue de l'Afrobasket Men et Women U18, les techniciens ont arrêté la liste des joueuses et joueurs à quinze. Les 12 éléments définitifs pour la compétition ne seront connus que le 3 août, la veille du coup d'envoi du tournoi.

À l'allure où approche la date du 4 août, début des hostilités au Palais des Sports de Mahamasina et au Gymnase d'Antsirabe pour la Coupe d'Afrique des Nations ou Afrobasket des moins de 18 ans filles et garçons, la préparation bat son plein pour le clan malgache. Étant au nombre de 11 après le début du regroupement à l'Académie Nationale des Sports à Ampefiloha, 5 joueuses et 6 joueurs ont plié bagages, hier, après la publication de la liste par le staff technique de la Fédération malgache de basket-ball.

" Le départ des filles pour Antsirabe dépend entièrement des moyens financiers ", a expliqué Jimmy Randriamandimby, coordonnateur des équipes nationales. Pour l'heure, l'âge moyen des deux sélections malgaches est de 17 ans. Un des défauts des Malgaches est le problème de taille. Cette fois-ci, la taille moyenne chez les garçons est de 1m92 et de 1m82 pour les filles. À partir de ce jour, les deux équipes nationales s'entraînent au Palais des Sports de Mahamasina. Et pour cette occasion, elles seront prises en main par un expert international.

" Nous pouvons dire que la taille chez les garçons est assezbonne par rapport aux précédentes sélections ", a continué Jimmy Randriamandimby. " Après avoir travaillé les fondamentaux par poste, le cardio et un peu de musculation, nous entamons la préparation tactico-stratégie et le collectif. Nous avons déjà commencé le système de jeu. L'arrivée des expatriés est très bénéfique pour le groupe. La différence est palpable, ils apportent un plus au collectif et n'ont pas de difficulté sur l'intégration. Il est évident qu'ils sortent de grandes écoles de basket-ball ", a fait savoir Bayard Razafindralambo, coach de la sélection masculine.

La liste des équipes nationales

Filles

Marion Fitia Rasolofoson (MCB France)

David Mandresy Andriamanana (MB2All)

Joanie Anyssa Rakotonanahary (MB2All)

Kristina Nahitantsoa Rakotobe (MB2All)

Louise Francette Volahasina (MB2All)

Marie Razafinantenaina (SEPA ABM Boeny)

Taratriniaina Erica Ramahatra (JEA Vakinankaratra)

Francia Andriatsiresy Rajoelina (JEA Vakinankaratra)

Salohy Rasendrarison (Ascut Atsinanana)

Mianjasoa Koloina Rakotonirina (EBF Haute Matsiatra)

Chamirah Rodin Raharitiana (TGBC Betsiboka)

Nomenjanahary Mihantatiana Andrianjafy (JEA Vakinankaratra)

Nirina Annick Karen Razafimahefa (JEA Vakinankaratra)

Clémentine Basilisy (Phoenix, Vakinankaratra)

Justine Etienne Rahariarivony (USJFM Atsimo Andrefana)

Garçons :

Lovasoa Ny Aina Andriatsarafara (ASCUT Atsinanana)

Landric Donovan Rakotonanahary (MB2ALL)

Jerry Pepin Rabibisoa (Cospn)

Fabrizio Mickael Heritiana (EBF Haute Matsiatra)

Rino Randimbiarivelo (SERASERA Vakinankaratra)

Mariano Tovolalaina (COSPN)

Yves Léon Emmanuel (ASCUT Atsinanana)

Laurent O'Neal Tsihindiny (EBF Haute Matsiatra)

Tokiniaina Mihaja Raobisaona (Fandrefiala)

Richard Be (ASA)

Leva Mirando (AMBHOOPS Betsiboka)

Joyce Donatien Arselo Indriamihaja (BCO Boeny)

Hariliva Mandresy Radison (FANDREFIALA Analamanga)

Mathias M'Madi (Grand Chalon France)

Zoherimalala Davida Raharinaivo (New World Academic USA).