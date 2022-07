Madagascar: World Music - Retour aux sources pour Nogabe R. Randriaharimalala ce vendredi

Ce sera ambiance Madagascar World Music ce vendredi à La Teinturerie, la plateforme de diffusion de manifestations culturelles d'Ampasanimalo. De passage au pays, Robison Nogabe Randriaharimalala y viendra pour se produire sur scène ce vendredi 15 juillet. Il sera accompagné de Ralanto, Bim, Mk Dodol et Nandrianina pour l'occasion.

Peu connu à Madagascar, Nogabe Randriaharimalala a pourtant fait du chemin sur le plan international. Artiste musicien, auteur-compositeur et guitariste malgache rattaché à l'ambassade de Madagascar, Nogabe Robison Randriaharimalala a pu se forger une carrière internationale grâce à ses nombreux voyages. Établi à Pékin en 1977, il évolue à Londres désormais après un séjour à Hong Kong dans les années 90.

Musicalement parlant, il a commencé en tant que batteur dans le groupe de rock Pékins All Stars. Il a sorti 4 albums dont Nogabe sorti en 1993, Politics, Power and Glory en 1994, tous les 2 produits à Hong Kong, ainsi que Third World Gentleman en 1997 et Afatra en 2006. Les sonorités traditionnelles malgaches sont omniprésentes dans toutes ces compositions mais sa musique est également imprégnée de cultures diverses, l'artiste ayant une prédilection particulière pour la musique fusion. Une fusion qui résulte de ses nombreux voyages de par le monde mais aussi ses innombrables collaborations avec des musiciens étrangers.

Il a déjà représenté Madagascar dans différents festivals internationaux comme le festival de musique World of Music Arts and Dance (Womad), le London African Music Festival et différents festivals de musique en Asie.

Madagascar ne sera pas en reste cette fois-ci ; les tananariviens auront l'opportunité de rencontrer, de goûter et de savourer la musique de cet enfant du pays qui fait son retour aux sources ce vendredi. La soirée débutera à 20 heures.