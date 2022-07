Maroc: Les ventes des phosphates et dérivés ont presque doublé à fin mai

Le déficit commercial s'est creusé. En hausse de 36,9%, soit +31.498MDH, il s'est établi à 116.814MDH au titre des cinq premier mois de l'année 2022 contre 85.316MDH à la même période de l'année précédente.

Selon les chiffres publiés récemment par l'Office des changes, en mai, les exportations ont progressé de +40,7% (51.061MDH) pour se situer à 176.424MDH. Au cours de cette même période, les importations ont pour leur part affiché une augmentation de +39,2%, correspondant à +82.559MDH ; tandis que le taux de couverture s'est situé à 60,2%.

Dans le détail, l'Office des changes indique que la hausse des importations de biens a concerné la quasi-totalité des groupes de produits.

Ainsi, d'après les données recueillies, la facture énergétique a plus que doublé s'élevant à 54.646MDH à fin mai 2022 ; suite, essentiellement, à la hausse des approvisionnements en gasoils et fuel-oils (+14.023MDH) due à l'élévation des prix qui ont presque doublé (9.110 DH/T contre 4.597 DH/T), a noté l'Office soulignant que les quantités importées ont en parallèle enregistré une hausse de 8,6%.

En raison de la forte croissance des achats de l'ammoniac (8.674MDH à fin mai 2022 contre 2.263MDH à fin mai 2021), les importations des demi-produits ont de leur côté augmenté de 53,9% ou +24.559MDH, a également relevé l'Office des changes dans sa note sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs-mai 2022.

Des mêmes chiffres de l'organisme public, il ressort également que les importations des produits alimentaires ont affiché une hausse de 31,8% ou +8.959MDH.

Soulignons que " cette évolution est tributaire, essentiellement, de la hausse importante des achats d'orge (2.993MDH à fin mai 2022 contre seulement 325MDH à fin mai 2021) ", selon les explications de l'Office qui annonce, en outre, une hausse de 14,8% des approvisionnements en blé au cours de la même période.

A fin mai 2022, il ressort par ailleurs que les importations des produits bruts ont crû de 76% (+8.084MDH), suite, principalement, à la hausse des achats des soufres bruts et non raffinés qui ont presque triplé (+5.421MDH).

En ce qui concerne les exportations de marchandises, les données recueillies montrent qu'elles se sont établies à 176.424MDH contre 125.363MDH un an auparavant, soit une hausse de 40,7% (+51.061MDH).

D'après l'Office, "cet accroissement concerne les exportations de la totalité des secteurs, essentiellement, celles des phosphates et dérivés, du secteur de l'automobile et celles de l'agriculture et agroalimentaire ".

Un point important à relever dans cette rubrique est que les ventes des phosphates et dérivés ont presque doublé pour atteindre 47.627MDH à fin mai 2022 contre 24.270MDH à fin mai 2021.

Pour l'Office des changes, " cette évolution fait suite, principalement, à l'augmentation des ventes des engrais naturels et chimiques (+17.966MDH) due à l'effet prix qui a plus que doublé (8.354DH/T à fin mai 2022 contre seulement 3.431 DH/T à fin mai 2021) ". L'organisme public a toutefois noté une baisse de 10,2% des quantités exportées.

De l'évolution des ventes du secteur de l'automobile, il ressort que celles-ci ont affiché un accroissement de 24,4% (+8.125MDH) s'élevant à 41.359MDH à fin mai 2022 contre 33.234MDH une année auparavant.

Comme l'a fait remarquer l'Office des changes dans sa note, " ce niveau dépasse ceux enregistrés durant la même période entre 2018 et 2021 ", quand bien même la part de ces ventes dans le total des exportations a perdu 3,1 points (23,4% à fin mai 2022 contre 26,5% à fin mai 2021).

Du côté des exportations du secteur agricole et agroalimentaire, les chiffres montrent qu'elles ont attient 40.256MDH à fin mai 2022 contre 32.472MDH durant la même période de l'année précédente. Ce qui correspond à une hausse de 24% équivalant à +7.784MDH.

L'évolution des exportations de ce secteur est attribuée à la hausse simultanée des ventes de l'industrie alimentaire (+28,9% ou +4.209MDH) et celles de l'agriculture, sylviculture et chasse (+19,6% ou +3.407MDH), a expliqué l'Office des changes dans sa note.

A noter que la hausse, de 32,6% (+4.393MDH), des exportations du textile et cuir au titre des cinq premiers mois de l'année 2022, fait suite à celle " des ventes des principaux segments de ce secteur, en l'occurrence des vêtements confectionnés (+36,9% ou +3.078MDH), des articles de bonneterie (+27,7% ou +761MDH) et des chaussures (+27,7% ou +280MDH) ", a expliqué l'Office de même source. Et de déduire que ces exportations ont au final atteint leur niveau le plus haut durant la même période au cours des cinq dernières années.

Soulignons enfin que la balance des échanges de services a affiché un excédent en hausse de 78,3% (+13.450MDH) atteignant +30.630MDH à fin mai 2022 contre +17.180MDH un an auparavant.

" Cette évolution s'explique par une hausse des exportations (67.731MDH contre 46.787MDH, soit +44,8% ou +20.944MDH) plus importante que celle des importations (+25,3% ou +7.494MDH) ", a expliqué l'Office.

Quant aux voyages, principale composante des échanges de services, ils ont affiché un solde excédentaire en hausse de 10.820MDH, en raison principalement de la hausse des recettes voyages de 12.889MDH, se situant à 20.336MDH à fin mai 2022 contre 7.447MDH une année auparavant ; alors que les dépenses ont atteint 5.360MDH, soit un niveau en dessous de celui des années avant crise sanitaire (7.948MDH en 2019).