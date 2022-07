Afrique: CAN 2022 Féminine - Les Sénégalaises à un tournant de leur histoire

L'équipe du Sénégal affronte celle de la Zambie ce 13 juillet à Casablanca en quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations féminine (CAN 2022). En cas de succès, les Sénégalaises se qualifieront non seulement pour les demi-finales de la CAN 2022 mais aussi pour la première Coupe du monde de leur histoire. Les Lionnes, qui ont toujours vécu dans l'ombre des Lions, sont donc à un tournant.

" Ce quart de finale est le match de ma vie parce qu'il est qualificatif pour la Coupe du monde. " Safietou Sagna, capitaine de l'équipe nationale féminine du Sénégal, le sait : elle et ses partenaires seront à un tournant de leur carrière et même de l'histoire du foot féminin sénégalais, ce 13 juillet 2022 à Casablanca face à la Zambie. " C'est la première fois que l'équipe du Sénégal dispute le quart de finale d'une Coupe d'Afrique des nations ", rappelle-t-elle. C'est aussi la deuxième participation seulement des Lionnes à la CAN, après celle de 2012. Et elles n'ont jamais pris part à un Mondial.

Au Sénégal, le foot féminin fait figure de parent pauvre du foot masculin. Pour les Sénégalaises, il s'agit donc aussi de sortir de l'ombre de leurs homologues, récemment sacrés à la CAN 2021 et qualifiés pour leur troisième Mondial, après ceux de 2002 et 2018. " C'est à la fois notre rêve et le début de quelque chose, souligne l'attaquante Ndeye Awa Diakhaté. On y croit vraiment. On sait qu'on a le potentiel pour y arriver. Notre équipe a grandi et on a beaucoup travaillé pour. Donc, pourquoi ne pas ramener la coupe au Sénégal, comme les garçons ? "

" Je veux rentrer comme une légende "

Sur leur chemin se dressent les Zambiennes, favorites du match même en l'absence de leur attaquante-vedette Barbra Banda. " Je rappelle que cette équipe n'a pas encore perdu durant ce tournoi et qu'elle a gagné deux matches, souligne le sélectionneur sénégalais Mame Moussa Cissé. Les Zambiennes sont sorties premières d'une poule dans laquelle il y avait le Cameroun et la Tunisie, deux équipes que nous avons affrontés en matches de préparation. Il faut prendre les Zambiennes très au sérieux ". Il ajoute : " Cette équipe a beaucoup de valeur collectivement, notamment en termes d'engagement et de solidarité. Elle compte aussi des individualités comme Grace Chanda et Ochumba Lubandji. "

L'attaquante Ndeye Awa Diakhaté, première buteuse de l'histoire du Sénégal à la CAN, a donc bien compris ce qui l'attend. " On s'est préparé. On sait ce qui nous attend, que la Zambie est une grande équipe. On a regardé leurs matches. Mais si nous en sommes là nous aussi, ce n'est pas pour rien ". La milieu de terrain Safiétou Sagna conclut, pleine de solennité : " Je suis arrivée comme une reine et je veux rentrer comme une légende. "