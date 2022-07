Cote d'Ivoire: Relations clients - Canal+ accroit son offre d'emplois avec son 2e call center

Un réel bassin d'emplois enthousiasmant pour les jeunes diplômés.

En procédant au lancement d'un nouveau centre d'appels, le second sur Abidjan, Canal + Côte d'Ivoire entend être encore plus proche de ses abonnés, de satisfaire leurs besoins, d'être à leur écoute. Mis sur orbite avec PCCI (Premier centre de contact international), spécialiste des relations clients né au Sénégal et très influent dans le domaine en Côte d'Ivoire, ce centre, en plus de créer de la proximité client avec huit langues notamment Français, Malinké, Baoulé, Agni, Bête, Gouro, Attié et Tagbana, Abidjan 2 est avant tout une belle opportunité d'emplois pour les jeunes.

Un "bassin d'emplois enthousiasmant pour les jeunes diplômés", a déclaré le Directeur général de la chaine cryptée Aziz Diallo. "Nous attendons des performances fulgurantes de ce service, installé à Abidjan et qui couvre tout le territoire", a-t-il ajouté lors de la présentation officielle, le mercredi 6 juillet 2022, en Zone 3 à Treichville, à Abidjan. Parce que dans ce centre qui "favorise ainsi la création d'emplois" y travaille "35 conseillers avec deux managers et un auditeur qualité, un formateur dédié à la formation continue", a précisé la responsable pilotage, Mme Makoura Doumbia Bah.

Et d'ajouter : "Trois activités, appels entrants, appels sortants et le digital, sont exercées au sein du centre où un point d'honneur est mis sur la satisfaction du client et le bien-être de l'employé. Ce call center est un espace chaleureux et aménagé conformément aux standards requis pour remplir cette mission de relais entre les abonnés, les prospects et la marque Canal + et EASY TV".