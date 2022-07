Madagascar: MEAH - Restitution d'une cartographie des potentialités en ressources en eau souterraine

Une étude des eaux souterraines dans les régions Sud, Sud-Est et Est de Madagascar vient d'être réalisée par le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène (MEAH) en collaboration avec l'UNICEF.

Ce département ministériel a restitué les résultats de cette étude sur la cartographie des potentialités en ressources en eau souterraine, et leur vulnérabilité face aux changements climatiques et à la pollution dans les bassins versants dans ces zones d'intervention. Celles-ci incluent trois régions, à savoir, Atsimo-Atsinanana, Analanjirofo et Vatovavy Fitovinany étant donné que ces régions sont les plus défavorisées en matière d'accès en eau potable. Analanjirofo fait partie des zones d'intervention de l'UNICEF.

Etudes de faisabilité. " Cette collaboration témoigne de nouveau l'engagement des partenaires à soutenir l'Etat en tenant compte des priorités de la Politique Générale de l'Etat par leurs programmes et projets. Par ailleurs, les procédures du MEAH, engagent tous les partenaires œuvrant dans le secteur à entamer des études de faisabilités, sommaires et détaillées au préalable de l'implantation d'un système d'adduction d'Eau Potable. Actuellement, cet engagement sous-entend la valorisation des moyens technologiques, l'intégration de nouvelle dimension telle que le changement climatique, les crises sanitaires, les effets anthropiques et le développement durable.

Ces nouvelles dispositions ont été prises en compte dans les résultats de cette étude réalisée ", a évoqué le ministre de tutelle, Fidiniavo Ravokatra. Ainsi, la carte de potentialité en eau souterraine, la carte de vulnérabilité tridimensionnelle et la carte des limites des bassins versants, ont été restituées. Elles ont été accompagnées d'un rapport socio-économique détaillé sur la vulnérabilité des ressources en eau souterraine face aux changements climatiques et d'une base de données géospatiale pour les deux bassins dont le bassin versant du Sud-Est et le bassin versant de l'Est, incluant les trois régions.

Bases de données. " Ces résultats constituent des outils de décisions performantes, pour la conception, la programmation et le suivi des actions initiées par l'UNICEF ou autres partenaires intéressés par lesdites régions. L'étude des ressources en eau souterraine figure parmi les occupations primordiales inscrites dans le Velirano No 2 du président ", a-t-ilenchaîné. Par ailleurs, des bases de données des ressources en eau souterraine pour Analanjirofo, Vatovavy, Fitovinany et Atsimo-Atsinanana, ont été remises.

Ces données fournissent des descriptions sur la quantité, qualité et la pollution de ces ressources en eau souterraine et les impacts du changement climatique qu'elles subissent. Les données permettront d'améliorer la gestion des projets en Eau potable dans ces régions. Elles constituent des outils de décisions, des moyens de coordination de tous les efforts menés par l'Etat et ses partenaires.