Congo-Brazzaville: Religion - Les kimbanguistes célèbrent le 30e anniversaire de la disparition de Joseph Diangienda Kuntima

Les festivités du 8 juillet marquant le trentième anniversaire de la disparition physique de Joseph Diangienda Kuntima, fils cadet de Simon Kimbangu et premier chef spirituel et représentant légal de l'Eglise kimbanguiste, se sont déroulées au centre d'accueil du Plateau des 15 ans à Brazzaville, en présence de sa divinité Simon Kimbangu Kiangani.

Les festivités de cette année revêtent un caractère particulier du fait qu'elles s'insèrent dans l'effervescence de la clôture du premier centenaire de la fondation de l'Eglise de Jésus Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu, le 6 avril 2021. Le gouvernement congolais a été représenté à ces festivités par le ministre du Contrôle d'État, de la Qualité du service public et de la Lutte contre les antivaleurs dans l'administration publique, Jean-Rosaire Bara.

Outre le gouvernement, ces festivités ont connu également la présence des corps diplomatiques, de la Fédération de la Russie, représentée par la directrice de la Maison russe, Maria Fakhrutdinova, de l'Angola...

Dans son mot de circonstance, le directeur de cabinet du chef spirituel et représentant légal de l'Eglise kimbanguiste, Landu Ndombasi, a dressé le portrait de l'illustre Joseph Diangienda Kuntima. Décédé le 8 juillet 1992 à Genève en Suisse, le 8 juillet 2022, Joseph Diangienda Kuntima a totalisé trente ans dans l'au-delà. Fils cadet de Simon Kimbangu et de Muilu Kiawanga, Joseph Diangienda Kuntima est né le 22 mars 1918 à Nkamba. Il fut le premier chef spirituel de l'Eglise kimbanguiste, après la reconnaissance officielle par le pouvoir colonial belge en 1959.

Il a sillonné l'univers de bout en bout afin d'implanter et de faire connaître l'œuvre salvatrice de son père et de bâtir matériellement l'Eglise kimbanguiste pour que l'homme ne reste pas en dehors de son Dieu. Ce jour du 8 juillet 1992 a rendu tous les kimbanguistes inconsolables.

Poursuivant ses propos, Landu Ndombasi, a souligné que Joseph Diangenda Kuntima a vécu pleinement une dimension divine dans un corps d'homme. " Il vit éternellement et demeure spirituellement vivant parmi nous. Non seulement à travers ses œuvres, mais véritablement parce qu'il est l'incarnation de Simon Kimbangu en 1918. Joseph Diangienda Kuntima a posé plusieurs actes de puissance le long de sa carrière professionnelle et durant son passage à la tête de l'Eglise kimbanguiste ", a-t-il déclaré.

L'Eglise comme l'État travaille pour la paix et le bien-être

Précisant qu'il a doté l'Eglise d'activités de développement, notamment dans l'agriculture, l'élevage, l'éducation, la santé et autres. Bref, Joseph Diangienda Kuntima a donné le meilleur de lui-même pour l'édification et le rayonnement de l'Eglise kimbanguiste dans sa configuration actuelle.

" Il nous a légué un testament qui constitue aujourd'hui notre doctrine, nous citons : Bolingo, Mibeko mpe Misala ", a-t-il dit. Avant de terminer son allocution, Landu Ndombasi a transmis les remerciements de sa divinité Simon Kimbangu Diangienda au président de la République du Congo, Denis Sassou N'Guesso, non seulement, pour son accueil chaleureux, pour toutes les facilités dont il a bénéficié avec sa délégation mais surtout pour l'attention particulière qu'il ne cesse d'accorder à l'œuvre salvatrice de Simon Kimbangu ainsi que pour la paix sans laquelle ils ne seraient pas venus célébrer cette journée historique et mémorable à Brazzaville.

Prenant la parole pour son message, Simon Kimbangu Kiangani a félicité tous ceux qui ont gardé la foi après la disparition du premier chef spirituel de l'Eglise kimbanguiste, car certains de peu de foi avaient quitté l'Eglise. Il a insisté également sur la relance des activités du Centre agropastoral kimbanguiste pilote de Kounzoulou.

" Quand j'ai rencontré le chef de l'État, je lui ai parlé du programme de Kounzoulou, il était très content et m'a dit qu'il connaît bien ce projet. Il s'était rendu là-bas en 1982. J'étais très content parce que le président de la République tient également à ce projet ", a-t-il dit. Ce programme agropastoral, a-t-il poursuivi, est d'ailleurs contenu dans le plan quinquennal 2021-2026 lancé par le chef de l'État, Denis Sassou N'Guesso. " Il y aura beaucoup de choses à Kounzoulou, entre autres la formation, le travail... Ça sera la joie pour les kimbanguistes en particulier et pour tout le monde en général. Même quand je serai à Nkamba, mes oreilles seront toujours à Kounzoulou."

Le chef spirituel représentant légal a exhorté ses adeptes à la notion de la paix. " Il faut respecter l'État, car l'État et l'Eglise vont de pair. Nous, à l'Eglise, on prie pour qu'il y ait la paix. L'État aussi travail pour la paix. Voilà pourquoi nous devons respecter l'État et prier pour nos autorités. Je vous invite aussi à aller voter ce dimanche 10 juillet.

Allez voter, c'est respecter l'État et ses règles. Allez voter car tout autorité vient de Dieu ". Les festivités marquant le trentième anniversaire de la disparition physique de Joseph Diangienda Kuntima ont pris fin par un défilé des kimbanguistes.