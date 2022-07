Afrique: Dans les dix finalistes pour les CAF Awards 2022 - Sadio Mané, Koulibaly et Edouard Mendy en pôle position

Vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations 2022 avec le Sénégal et finaliste de la Ligue des Champions avec Liverpool, Sadio Mané sera encore le grand favori CAF Awards 2022. La Confédération africaine de football (CAF) qui a réduit à dix le nombre de prétendants au titre de Joueur africain de l'année place la vedette sénégalaise en bonne place dans la short liste. Il aura entre autres concurrents ses compatriotes Kalidou Koulibaly (Naples) et Edouard Mendy (Chelsea).

Le Sénégal sera un concurrent sérieux dans les autres distinctions avec Aliou Cissé dans la catégorie du meilleur sélectionneur et celle de la meilleure sélection africaine. Le nom du gagnant sera connu le 21 juillet prochain à l'occasion d'une cérémonie organisée à Rabat au Maroc.

Le Sénégal est bien représenté dans la liste réduit des nominés pour le trophée de joueur de l'année de 2022 annoncé ce Lundi 11 juillet 2022 par la Confédération Africaine de Football. Vainqueur du trophée en 2019, Sadio Mané figure dans la liste des dix finalistes qui brigueront cette prestigieuse distinction le 21 juillet à Rabat.

Lauréat du prix meilleur joueur africain de l'année 2019 et auteur d'une grande saison avec son ancien club et avec la sélection du Sénégal, la Star sénégalaise est en pôle position pour remporter le trophée du meilleur joueur. Il sera en concurrence avec 9 autres joueurs dont ses compatriotes, vainqueurs de la dernière Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Il s'agit du gardien Edouard Mendy et du défenseur Kalidou Koulibaly.

Sacré l'an dernier, Riyad Mahrez (Manchester City) est également nommé au même titre que Vincent Aboubakar (Al Nasr), Karl Toko Ekambi (OL), Sébastien Haller (Ajax, Dortmund), Achraf Hakimi (PSG) et Naby Keita (Liverpool).

En revanche, les Burkinabè Edmond Tapsoba, Bertrand Traoré et Blati Touré, le Camerounais André-Frank Zambo Anguissa, le Comorien Youssouf M'Changama, l'Ivoirien Franck Kessié, les Égyptiens Mohamed Abdelmonem, Mohamed Elneny et Mohamed Shenawy, le Gambien Musa Barrow, les Maliens Yves Bissouma, Aliou Dieng et Hamari Traoré, les Marocains Sofiane Boufal, Yassine Bounou et Yahya Jabrane, le Nigérian Moses Simon, les Sénégalais Saliou Ciss et Nampalys Mendy et le Tunisien Ali Maaloul ont été écartés par le jury composé de la Commission Technique de la CAF, de journalistes, d'entraîneurs et de capitaines des associations membres de la CAF et des clubs impliqués dans la phase de groupes des compétitions interclubs pour la saison 2021/2022.

L'instance continentale a par la même occasion nominé Aliou Cissé dans la liste des 10 nominés regroupant 6 sélectionneurs et 4 entraineurs en club. La sélection sénégalaise, victorieuse de la dernière Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun est nommée parmi les finalistes du titre de la meilleure équipe africaine de l'année 2022.