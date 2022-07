Angola: Septième ART - Lancement du Festival international du film panafricain de Luanda

Annoncée au cours d'une conférence organisée le 5 juillet à Luanda, la capitale angolaise, la première édition du Festival international du film panafricain de Luanda (Luanda PAFF) aura lieu du 24 au 27 novembre 2022 à Fundacao Arte e Cultura à Ilha de Luanda.

Fondé en octobre 2019 par le Congolais Ne Kunda Nlaba, producteur de cinéma, réalisateur et professeur de cinéma de l'Académie Kongo Bizizi, Luanda PAFF, explique-t-on, est un événement cinématographique annuel qui célèbre le cinéma angolais ainsi que panafricain et projette des films produits en Afrique et dans sa diaspora.

La première édition, initialement prévue pour 2020, a été retardée par la pandémie de covid-19. Ce rendez-vous, indique-t-on, a pour objectif de contribuer au développement de l'industrie cinématographique angolaise et africaine en reliant le public angolais au cinéma africain via des journées de projection de films nationaux et africains à Luanda ; en créant une plateforme de marché du film pour les films nationaux et africains ; et en organisant des événements de mise en réseau qui mettent en relation les cinéastes angolais avec des cinéastes du monde entier par le biais de branches cinématographiques, de conférences, d'ateliers, de master classes et de formations.

Les films de tous genres sont acceptés

Le Luanda PAFF accepte les films de tous genres (drame, comédie, horreur, aventure, animation, romance, science-fiction, expérimental, etc.) réalisés par des cinéastes africains vivant en Afrique et du monde entier, y compris ceux d'origine africaine. Le festival accepte les longs métrages, les courts métrages et les séries web, les récits et les documentaires. En outre, les films réalisés en dehors du continent africain sont les bienvenus, à condition que l'histoire concerne la communauté africaine de la diaspora.

Le festival privilégie les films qui dépeignent des images positives ou réalistes et tous les films soumis doivent être sous-titrés en portugais. Néanmoins, le Luanda PAFF accepte exceptionnellement les films en anglais ou en français sans sous-titres portugais car, explique-t-on, l'équipe de sélection est multilingue. Mais, si ces films sont sélectionnés, les cinéastes doivent soumettre une version avec des sous-titres portugais. Les cinéastes sélectionnés qui ont des difficultés à produire des sous-titres en portugais peuvent s'arranger avec l'équipe du festival.

Des prix pour chaque catégorie

Pour ce qui est des prix, le festival récompensera les cinéastes, les acteurs et les films en compétition pour chaque édition et dans différentes catégories, notamment meilleur court métrage, meilleur long métrage, meilleur documentaire, meilleure série dramatique, meilleur réalisateur, meilleure cinématographie, meilleur acteur et meilleure actrice. Le jury récompensera également certains cinéastes pour l'ensemble de leurs réalisations et leur carrière dans le cinéma.