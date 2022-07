Gabon: Blanc Cristal et Skill & You - Un partenariat pour la formation au profit des jeunes gabonais

L'Agence Blanc Cristal est officiellement partenaire avec le groupe français Skill & You. Virginie Mounanga et Sonia Levy-Odier ont rendu passible cette convention de partenariat ce mardi 12 juillet 2022 à Libreville, en présence du Ministre gabonais en charge du Commerce, de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises, Hugues Mbadinga Madiya, qui apprécie à sa juste valeur, cette union entre les deux structures de formation.

Elles ont dit leur fierté d'avoir rendu possible, la convention de partenariat entre leurs deux structures. Virginie Mounanga et Sonia Levy-Odier , respectivement Directrice générale et Fondatrice de l'Agence de Communication et webmarketing Blanc Cristal et Directeur Général de Skill & You ont scellé leur partenariat sous les regards du ministre Hugues Mbadinga Madiya et bien d'autres autorités administratives gabonaises .

L'objectif visé par cette union, nous explique Virginie Mounanga, "c'est de donner l'opportunité au plus grand nombre d'accéder à des formations certifiantes en ligne, basées sur une méthode d'enseignement innovante et évolutive, particulièrement adaptée aux besoins du marché de l'emploi". La patronne de Blanc Cristal a aussi expliqué, qu'il y a au total, près de 99 formations certifiantes dans 18 secteurs d'activité professionnelle qui sont proposées à travers ce programme, couvrant notamment les domaines de :

-Comptabilité, gestion , RH -le BTP, le paramédical, les langues(certification TOEIC) ; le commerce et la vente, la mécanique, l'informatique, la mode, la cuisine, la boulangerie, pâtisserie, la décoration, design d'intérieur, la photo, illustration, graphisme ; l'esthétique, beauté.

Par visio-conférence, Sonia Levy-Odier, Directeur Général de Skill & You, se félicite elle aussi de ce partenariat avec Blanc Cristal. Avec cette convention, elle dit rester à l'écoute des attentes de la partie gabonaise.

Aussi, faut-il le préciser, l'offre de formation, Blanc Cristal-Skill & You vise à renforcer l'employabilité et l'intégration professionnelle par un moyen de plus en plus utilisé par les professionnels et les jeunes diplômés, en raison de ses nombreux avantages : l'enseignement à distance ou e-learning.

En effet, l'e-learning permet notamment de :

Faciliter l'insertion et la reconversion professionnelle ;

Assurer le développement continu des compétences des professionnels à travers un renforcement des capacités ;

Faciliter l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle ;

Permettre le retour à l'emploi des personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle .

Cette convention de partenariat signée entre Blanc Cristal et Skill & You, a bien des égards, a été appréciée à sa juste valeur, par le membre du gouvernement. Le ministre a fait savoir à l'assistance que :"nous assistons à quelque chose de nouveau. C'est une tâche qui ne doit pas s'arrêter. Il faut être à l'écoute du marché. L'offre de marché est entrain de changer de visage. L'économie gabonaise est entrain de se transformer. Les besoins suivent cette dynamique. Le numérique reste une valeur sure".

Poursuivant ses propos et au regard de ce qui précède, le ministre Hugues Mbadinga Madiya a ajouté que "la création des centres de formations s'inscrivant dans les attentes des jeunes est en phase avec la politique du Chef de l'Etat, Son Excellence Ali Bongo Ondimba. Je ne peux que féliciter Madame Mounanga pour cette initiative, tout en espérant que ce type de partenariat appellera bien d'autres".

Il faut noter qu'avec près de 120.000 apprenants formés en 2021 et plus de 100 ans d'expertise pédagogique, le groupe Skill & You constitue l'un des acteurs majeurs du e-learning en Europe. Grâce à des cours complets , associés à des supports pédagogiques élaborés et dispensés par des experts dans leur secteur. Les apprenants peuvent se former à leur rythme, en combinant séance en ligne et ateliers pratiques en présentiel, afin d'assurer la réussite de leur projet professionnel, ainsi que leur intégration rapide dans le monde du travail.

Les formulaires d'inscriptions et les informations sont disponibles sur le site web de Blanc Cristal( www.blancristal.com) et sa page Facebook Blanc Cristal formations.