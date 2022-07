Afrique: Recherche océanographique - La ministre Delphine Edith Emmanuel visite le voilier Tara

La ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, Delphine Edith Emmanuel, accompagnée de quelques chercheurs congolais, a visité, le 11 juillet, le bateau de la fondation Tara Océan, spécialisé en recherche océanographique.

Comprenant marins et scientifiques, le navire Tara poursuit sa mission entreprise depuis avril dernier qui consiste à étudier les eaux de l'océan Atlantique peu connues des scientifiques. Cette mission devra permettre de mesurer la pollution plastique de cet océan. C'est ainsi qu'après le fleuve Orange, en Afrique du Sud, la Gambie et le Sénégal, la République du Congo va subir une série de prélèvements de plastiques et de microorganismes.

Selon la ministre, l'escale du navire Tara à Pointe-Noire montre que ce bateau représente un écosystème intéressant pour les scientifiques. C'est ce qui explique la volonté du Congo, à travers son président, de faire de la recherche scientifique un acte fondamental de son projet de société.

" En plus de sa partie imagerie, ce navire comporte deux laboratoires dans lesquels les scientifiques de l'équipage procèdent à des prélèvements qui leur permettront d'étudier le niveau de pollution des eaux de l'Atlantique sud face au micro plastique ayant des conséquences indéniables sur le changement climatique. A cela, il faut souligner que deux chercheurs congolais embarqueront dans ce navire, ces derniers navigueront pendant un mois avec l'équipage et procéderont aux différents prélèvements.

Ma présence ici témoigne de l'intérêt que la République du Congo, avec une façade maritime de 170 kilomètres, accorde à l'océanographique qui doit devoir se développer pour que nous puissions apporter notre contribution à la science ", a déclaré Delphine Edith Emmanuel.

Pour sa part, Samuel Audrain, capitaine de ce navire, a rappelé que la Fondation Tara parcourt les différentes mers du monde depuis une vingtaine d'années et aborde diverses thématiques.

S'exprimant pour la circonstance, Eric Bellier, chef scientifique de ce navire, a signifié qu'en plus des prélèvements d'eau, les scientifiques font aussi des prélèvements d'air en vue de comprendre le déplacement des organismes entre la terre, l'océan et l'air.

Rappelons qu'une soirée vernissage des expositions de la fondation Tara Océan a eu précédemment lieu le 9 juillet à l'Institut français du Congo, à Pointe-Noire, regroupant des chercheurs, des décideurs politiques, des représentants des organisations non gouvernementales, des écoliers, des universitaires et le grand public. Diverses activités sont prévues du 12 au 13 juillet à cet institut, notamment les ateliers scientifiques, les ateliers decouvertes du monde invisible de l'océan, projection, une table ronde et autres.