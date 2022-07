Congo-Brazzaville: Musique - Leatitia Céleste dans " Me voici "

Artiste chantre, Leatitia Céleste, de son vrai nom Leatitia Gassaki, a mis depuis quelque temps un opus sur le marché du disque gospel, intitulé "Me voici". En séjour au Congo, elle a bien voulu parler aux "Dépêches de Brazzaville " de son opus et de sa vision en tant que femme battante pour son pays d'origine.

"Me voici", qui intervient immédiatement après "C'est encore possible", est un opus de huit titres que sont "Me voici" ; "Le mariage" ; "Mayangi" (Remix) ; "Emmanuel" (reprise) ; "Il a tout changé" ; "Belela" ; "Talissa" ; "Kimia". En provenance de France, sa seconde patrie, Leatitia Gassaki séjourne au Congo non seulement pour promouvoir cet opus qui est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légales, mais aussi pour apporter sa pierre à l'édifice. Elle est chanteuse, auteure, compositrice de gospel avec une carrière de plus d'une vingtaine d'années.

A ses débuts, elle a été la voix féminine du groupe Winsdom Classic. Depuis plus de dix ans, elle s'est lancée dans une carrière solo en mettant sur le marché deux albums : "C'est encore possible" et "Me voici".

Laetitia Céleste aime entreprendre aussi. " Chanter, créer de la richesse et de l'emploi, prendre soin des vulnérables, s'occuper des miens sont donc ma raison d'être ", dit-elle. Ajoutant que " L'oiseau perché dans l'arbre ne craint pas que la branche casse parce que sa confiance n'est pas dans la branche mais dans ses propres ailes ".

En effet, au-delà des prestations qu'elle pourra donner pour le peuple de Dieu, avec des chansons témoignant la gloire divine contenues tant dans "Me voici" ou dans "C'est encore possible", ou encore dans bien d'autres, Leatitia Gassaki s'est jetée dans l'entrepreneuriat pour porter tant soit peu à son pays.

Une manière pour elle de contribuer à la réduction de la pauvreté au Congo. C'est ainsi qu'elle a créé, depuis plus d'un an, Tout Propre Service. Avec pour devise " La santé n'a pas de prix ", cette société est spécialisée dans la désinsectisation, la désinfection, la démoustication et la dératisation à Brazzaville.

" Femmes de cœur " est l'association humanitaire à but non lucratif qu'elle a montée, dont l'engagement est non seulement de porter assistance, éducation et encadrement aux jeunes filles mères et abandonnées, mais aussi d'apporter aides, informations et soins aux personnes atteintes du diabète en organisant de grandes campagnes de sensibilisation contre ce tueur silencieux. " J'aimerai dire aux jeunes Congolais de toujours garder confiance en leur potentiel et croire en eux.

Dans la vie, tout est possible si l'on croit. J'aime beaucoup cette citation d'Aimé Césaire qui dit : "Je refuse de désespérer parce que désespérer, c'est refuser la vie. Il faut garder la foi" " exhorte-t-elle. Notons que l'album C'est encore possible contient les titres suivants : "C'est encore possible" ; "Molokoti" ; "Lisolo" ; "Eternel" ; "Kumama" ; "Ma force" ; "Komb'Oyo" ; "Medley" ; "Je t'aime".