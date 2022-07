Congo-Brazzaville: Musique - Pari réussi pour le concert de l'an 10 du Melting Crew Awards à Fontenay-sous-Bois

Pour fêter ses dix ans du Melting Crew, l'association Kimia & Co, présidée par Afouz Olongo, a offert un grand show à Fontenay-sous-Bois, près de Paris, en France. Un spectacle rehaussé par la prestation de l'artiste Roga Roga venu droit du Congo Brazzaville.

C'est l'un des spectacles à l'africaine de l'Ile-de-France, mêlant musique, danse et une bonne action caritative en même temps. Les organisateurs du Melting Crew ont encore réuni près d'un millier de spectateurs, le 10 juillet dernier à Fontenay-sous-Bois. Dans une ambiance de fête et de retrouvailles de légendes de la musique, la salle Jacques-Brel a été comble malgré les sévices provoqués par la grève des transports et la hantise du contexte sanitaire affichant des chiffres de contamination à la hausse.

Les organisateurs de cette édition " Retour des légendes " ont anticipé et mis une priorité à relayer cet événement pour atteindre le maximum de spectateurs : vingt et un millions de vues sur les réseaux sociaux !

Entre autres, au programme, Roga Roga, avec son tube du moment "Bokoko" chanté dans les langues vernaculaires congolaises, tour à tour, en lari, en mbochi, en kouyou ou en téké. Au cours de cet après-midi dominical, artistes et danseurs se sont succédé sur scène au grand bonheur du public multicolore.

De quoi admettre la réussite des efforts organisationnels réalisés par l'association Kimia & Co en partenariat avec l'association New Way et celle de Keloulou en charge de la récolte des fournitures scolaires.

Tout sourire, remerciant la ville de Fontenay-sous-Bois et le département du Val de Marne, Afouz Olongo a confié : " J'espère avoir rendu fiers mes proches et mes amis ! ... On a pris quelques cheveux blancs mais nous gardons le cap du développement de la culture afro-urbaine. Merci à mes soutiens indéfectibles et, je l'espère, à l'année prochaine!! "