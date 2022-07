Afrique: Disparition - La colonie angolaise au Congo rend hommage à José Eduardo dos Santos

Au nom de la population angolaise résidant au Congo, l'ambassadeur Vicente Muanda et certains représentants du corps diplomatique accrédité au Congo ont signé, le 12 juillet à l'ambassade de la République d'Angola à Brazzaville, le livre de condoléances en hommage à l'ancien chef de l'Etat, José Eduardo dos Santos, décédé le 8 juillet à Barcelone, en Espagne.

Faisant une rétrospection sur les actes posés par l'ancien président et qu'il a qualifiés de positif pour le développement de l'Angola, l'ambassadeur Vicente Muanda a reconnu que José Eduardo dos Santos est une grande figure et son histoire restera inoubliable.

" C'est au nom du peuple angolais résidant au Congo et en mon nom propre que je suis ici pour poser un acte symbolique, en signant le livre de condoléances. Ce geste que nous venons de poser est pour honorer l'image du président José Eduardo dos Santos.

Car, c'est un homme qui a donné sa vie pour la libération de l'Angola. Et, après cette libération et étant très jeune, il a pris le pouvoir pour diriger le pays pendant trente-huit ans. Pour nous, sa disparition est une situation difficile parce que ça concerne tous les Angolais et toute l'Afrique", a déclaré l'ambassadeur de l'Angola au Congo, insistant que l'ancien président a œuvré et luter pour l'intégrité territoriale de ce pays qui a connu durant trente ans une guerre civile. Et, c'est lui qui a lutté pour la consolidation de la paix ainsi que pour l'unité du peuple angolais et la libération de l'Afrique australe, notamment en faisant partir les colonisateurs.

Ému du décès de l'ancien président angolais, l'ambassadeur de la République de Cuba au Congo, José Antonio Garcia Gonzalez, a déclaré: " Je me suis déplacé pour l'ambassade de l'Angola au Congo afin de présenter les condoléances à ce pays.

Parce que cet homme était un grand ami de Fidel Castro. Il a contribué à l'histoire de la libération de l'Afrique du Sud, de l'Angola et a lutté contre l'apartheid. Je suis ici pour lui rendre cet hommage. Il a œuvré pour la paix de son pays. Je souhaite, au nom de mon gouvernement, les condoléances les plus attristées à tout le peuple de l'Angola ".

Intervenant pour sa part, l'ambassadeur de la Fédération de la Russie au Congo, Géorgui Tchepik, a souligné que José Eduardo dos Santos était un homme éminent qui a marqué l'histoire de son pays. " C'est un homme qui était à l'origine des relations fraternelles entre la Russie et l'Angola. C'est pour cette raison qu'il mérite ces hommages. Ainsi, nous présentons nos condoléances à l'Angola et à la famille de l'illustre disparu ", a déclaré Géorgui Tchepik.

Notons que José Eduardo dos Santos a dirigé l'Angola de 1979 à 2017.