Congo-Brazzaville: Activités ludiques - La sixième édition de Street Contest a lieu en août

Afin d'occuper les enfants pendant les grandes vacances par des activités et loisirs sains, un tournoi de basket pour enfants âgés de 9 à 12 ans sera organisé, le 6 août, au terrain de BBS à Pointe-Noire, en face de l'ex-site de la foire.

L'activité sportive et ludique est initiée par Asos, Ki'mia Choco et le Grand Magazine. Plusieurs autres jeux et surprises sont également prévus (danse, concours à trois points, chants et les animations diverses). Des prix et des gadgets seront offerts à la fin de l'activité aux enfants participants.

Depuis plus de six ans, Abi Bamanga, président de l'association Asos, réunit la jeunesse et les enfants de Pointe-Noire autour des activités recréatrices et saines au cours desquelles la bonne humeur et le sourire sont toujours présents.

Street contest vise la sensibilisation, la prévention, la création et l'émancipation des jeunes. Cette activité a aussi pour objectif de partager les valeurs de tolérance et de fraternité à travers le sport. Elle est un moyen de créer une symbiose entre toutes les associations et les acteurs principaux concernant la jeunesse pour échanger, évoluer et grandir ensemble.