Afrique: Tourisme - Un plan de relance touristique post-Covid-19, au coeur d'un conseil ministériel présidé par Bouden

Tunis — La relance du secteur touristique post-covid-19 a été au coeur d'un conseil ministériel, tenu, mardi, 12 juillet 2022, au Palais du gouvernement et présidé par la cheffe du gouvernement, Nejla Bouden.

Le plan présenté à cette occasion par le ministre du Tourisme, Mohamed Moez Belhassine, a pour finalité de préserver la structure économique et institutionnelle du secteur, sauvegarder les postes d'emploi, anticiper la saison touristique 2022 et mettre en place les grandes lignes pour la promotion du tourisme tunisien à court et à moyen termes à travers l'identification de projets et de priorités, indique la présidence du gouvernement, dans un communiqué.

Ce plan s'articule autour de 7 axes: la santé, l'environnement, le transport, l'assurance, la diversification, la promotion et marketing et la préservation du tissu économique et social.

Des mesures urgentes sont prévues dans ce cadre à court et à moyen termes. Il s'agit surtout de garantir l'autoassurance, l'approvisionnement régulier des établissements et sites touristiques et la préservation du tissu économique.

Pour ce qui est des mesures à court terme, elles portent sur le renforcement des services de transport multimodal, la promotion de la destination Tunisie sur les marchés prioritaires, le renforcement des programmes de marketing et des campagnes de communication sur le marché intérieur et le lancement de campagnes de propreté et d'embellissement de l'environnement.

A moyen terme, le plan du ministère du Tourisme prévoit le lancement d'un programme national à large échelle pour restructurer la finance des établissements hotelioers, le renforcement du cadre règlementaire et des mesures d'incitation pour promouvoir le secteur touristique et la poursuite des efforts de promotion et de marketing à travers la création de labels et la diversification de l'offre touristique pour qu'elle soit étendue à de nouveaux produits dans le cadre de partenariats publics-privés.

Il s'agit également de soutenir la transition numérique des établissements tourtistiques en plus de la restructuration du transport touristique, tous modes confondus.