Afrique: [CAN 2022] Mame Moussa Cissé (coach Sénégal) - " Les filles joueront le match le plus important de leur carrière "

Le Sénégal sera opposé à la Zambie demain pour son match de quart de finale. A en croire le sélectionneur des Lionnes de la Teranga, son équipe est prête sur tous les points. Mame Moussa Cissé et la joueuse Ndeye Awa Diakhaté veulent créer l'exploit en qualifiant pour la première fois le Sénégal à une demi-finale de CAN féminine et à une Coupe du Monde aussi.

ATS-Journaliste : Comment prépare-vous le match de demain face à la Zambie?

Mame Moussa Cissé : C'est un match de quart de finale, c'est sûr que ça va être un match de haut niveau. La Zambie n'es pas une petite équipe, je rappelle qu'elle n'a pas encore perdu. Elle est sortie première une poule où il y avait entre autres le Cameroun et la Tunisie.

En matches de préparation, j'ai eu la chance de jouer contre ces deux dernières équipes, donc c'est une équipe à prendre très au sérieux. C'est une équipe qui marqué 5 buts et n'a en encaissé qu'un seul, qui a beaucoup de valeurs collectives notamment son engagement et sa solidarité.

C'est une équipe qui a de très belles individualités notamment Grace Chanda. C'est une équipe qu'on a bien regardé bien étudié, mais nous ne sommes pas ici par hasard et nous avons des ambitions très fortes on est à un match d'une coupe du monde, ça va être un moment très important pour le développement du football féminin sénégalais.

Ce sera très important pour ses filles de se qualifier dans ce là parce que c'est ça qui sera le parachèvement du processus de formation et d'apprentissage dans lequel nous sommes .Donc nous serons là pour apporter la réplique à la Zambie, nous jouerons sur nos valeurs et nos qualités qui nous permis d'arriver à ce niveau et il y a pas de craintes. On donnera tous les éléments pour s'en sortir avec un résultat positif demain Insha-Allah.

ATS-Journaliste : Ndeye Awa Diakhaté comment vous et vos coéquipières préparez ce match de demain?

Ndeye Awa Diakhaté : On est prête, on sait ce qui nous attend et on sait aussi que la Zambie est une grande équipe, on a regardé leurs matches. Comme le coach l'a ce n'est pas pour rien qu'on est ici on veut partir à la Coupe du Monde pour une première fois c'est très important pour nous. On est concentré pour gagné ce match.

ATS-Journaliste : Comment avez gérez votre récupération, est-ce que toutes vos joueuses sont prêtes si l'on sait que le match sera très physique?

Mame Moussa Cissé : Effectivement on a une quatre jours de récupération. La récupération on l'a commencé quand on jouait le Maroc. On avait des joueuses malades du Covid et psychologiquement c('était très dur pour l'équipe et surtout les médecins parce que dans les équipes féminines les médecins jouent un rôle important pas cela sur le plan clinique mais aussi psychotique .

Les moments qu'elles (les joueuses) passent avec les médecins elles se libèrent parce qu'elles parlent à des femmes il y a des choses qu'elles ne peuvent pas dire à l'entraîneur parce que c'est un homme. Mais ces dames là (les médecins) sont des maman pour les joueuses. Sur le plan des cartons et de la fraîcheur on a essayé de mettre des joueuses qui n'avaient pas joué pour permettre aux Ndeye Awa Diakhaté et autres qui avaient un carton de ne pas prendre un deuxième parce que ça les auraient éliminé sur ce match là, et permettre aux joueuses qui étaient fatiguées de ses reposer.

On a mis des joueuses qui n'avaient pas joué d'être sur la dynamique de la compétition. Si je fais le bilan sur les 3 matches de poule, j'ai utilisé 23 joueuses. Du point de vue de la récupération ça été bien parce que après le Maroc on a cassé un jour du fait de la fête de l'AID.

Les filles n'étaient pas en famille, on a essayé de reproduire l'environnement des fêtes de l'AID au Sénégal et ça a permis aux filles de se régénérer mentalement elles ont pu vivre ensemble ces beaux moments et ça leur a donner un peu plus de fraîcheur. Donc du point de vue de la récupération je pense qu'on sera au top. On aura cette fraîcheur physique pour apporter la réplique à la Zambie qui est très physique à l'instar de l'Ouganda et du Burkina Faso.

ATS- Journaliste : Ndeye Awa qu'est ce que ce match représente pour votre génération vous êtes proches d'être à jamais les premières si vous vous qualifiés au mondial?

Ndeye Awa Diakhaté : Le match est très important pour nous. Un match de quart de finale c'est à gagner ou rentrer, on va faire tout pour gagner ce match. Ce sera une fierté pour nous de participer à une coupe du monde on est une équipe jeune c'est notre et notre objectif de partir à la demi-finale et à la coupe du monde pour une première fois. On sait ce qui nous attend et on tout va faire pour gagner ce match capital.

ATS-Journaliste : Coach est-ce que vous pouvez faire un bilan de votre premier tour et qu'est-ce qui a été dit en interne pour remobiliser la troupe?

Mame Moussa Cissé : Le bilan est sein on a joué 3 matches on a 2 et perdu un. Heureusement pour nous que si le troisième match devait être qualificatif ça allait être compliqué pour nous dans le contexte qu'on a joué. Je pense qu'on est bien entré dans la compétition les filles ont ont donné le meilleur d'elles-mêmes.

On a revu nos matches et on a vu quels sont nos points forts et quels sont les points où on, doit apporter des améliorations. Ce qu'on sait en interne restera en interne. Le mot d'ordre c'est qu'elles vont joué un quart de finale qui va être le match le plus important de leur carrière.

Si aujourd'hui elle se qualifient pour une Coupe du Monde ça va être l'apothéose de tout ce qui a été fait par cette génération qui a eu la chance de marquer le premier but sénégalais dans une CAN féminine. Cette génération a eu la première victoire dans une CAN et la première qualification en quarts de finale.

Maintenant si on y met une qualification en Coupe du Monde, je pense qu'elles auront ouvert à jamais une page de gloire du football sénégalais et africain dans le monde; Cela permettra à leurs petites sœurs de pouvoir aujourd'hui marcher sur leur trace et de baliser un chemin. Elles sont face à l'histoire elles le savent. Je leur ai dit si jouer une Coupe du Monde n'est pas une motivation pour vous, je n'ai pas de mots pour vous motiver.

C'est une motivation intrinsèque, elle est personnelle. Elles ont les capacités de prendre leur destin en main, elles doivent se battre. Elles sont conscientes qu'elles ont une chance de rentrer à jamais dans l'histoire du football féminin sénégalais et dans l'histoire dans football sénégalais en général.

ATS-Journaliste : Awa est-ce que c'est une motivation pour les filles de sortir de l'ombre des hommes au Sénégal?

Ndeye Awa Diakhaté : Je peux dire que c'est ça que nous voulons, c'est notre rêve. On y croit, comme vient de le dire le coach on a la potentialité de le faire. L'équipe a grandi , on a beaucoup travaillé et pourquoi pas amener la coupe au Sénégal. Ce sera une fierté pour nous et pour le football féminin c'est cela notre objectif.

ATS-Journaliste : Coach, paraît que les malades du covid dans votre groupe sont maintenant négatif, est-ce qu'on peut s'attendre à un groupe au complet

Mame Moussa Cissé : Aujourd'hui les joueuses covidées sont revenues dans le groupe leurs tests sont négatifs. Maintenant il y aura un autre test aujourd'hui j'espère qu'il y en aura pas. Les tests sont comme des examens (rires). Si on a notre groupe au complet, ça me donnera plus de marge sur la préparation de ce match là.

Tout le monde est là les médecins comme les joueuses. Tout le monde est d'attaque cela nous motive d'avantage. Aujourd'hui elles se sont retrouvées pour faire les choses ensemble. On sort de cette épreuve grandis, les filles sont beaucoup plus solidaires et elles se disent on a vécu tout ça.

Ce n'est pas pou rien que cela nus arrive, il faut qu'on se qualifie à la Coupe de Monde. Nous allons aborder ce match dans un état d'esprit de zen attitude et tout en gardant nos principes. On est dans une phase d'apprentissage, mais à ce niveau, il faudra qu'on élève notre jeu l'adversaire sera de taille, il nous qu'on soit à la tailler, les pousser à la faute pour gagner ce match là.