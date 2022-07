Afrique: [CAN 2022] - Reynald Pedros (Coach Maroc) - "On va jouer ce match avec beaucoup d'envie et de détermination"

interview

L'entraineur du Maroc et sa joueuse Elodie Nakkach étaient en conférence de presse d'avant-match (Maroc-Botswana) ce mardi 12 juillet. Tous deux tiennent le même discours : passer l'étape des quarts de finale.

Journaliste : Maintenant que vous êtes en quart de finale, quelles peuvent être le consignes et directives ?

Reynald Pedros - Bonjour à tous et à toutes. Alors les garanties c'est le travail, c'est de s'appuyer sur tout ce qu'on a bien fait durant ces phases de poule, de continuer à produire du jeu, de continuer à être performant sur les coups de pieds arrêtés notamment et puis d'aller chercher cette qualification pour les demi-finales. Le tournoi ne s'arrête pas aux demi-finales. On a l'ambition si on se qualifie d'aller le plus loin possible, donc c'est pour ça qu'on va jouer ce match avec beaucoup d'envie et de détermination comme on l'a fait à chaque match pour pouvoir atteindre pour la première fois les demi-finales.

Elodie Nakkach - Comme l'a dit le coach, on va appliquer tout ce qu'on a fait depuis le début des phases de poule. Ce qu'on a fait aussi durant la préparation, c'est à dire du travail, beaucoup de travail, de concentration et du sérieux. Si on produit notre football, y'a pas de raison qu'on ne passe pas en demi-finale. Donc on va tout donner. L'équipe connait l'objectif et on est tous ensemble derrière le même objectif, la qualification pour la Coupe du Monde et après on verra après le match des quarts de finale.

Journaliste - Sur le match de demain ?

Reynald Pedros - On a eu besoin de repos. C'est vrai qu'on a joué toute ces phases de poule tous les trois jours, donc c'est assez éprouvant pour l'organisme. On a pu se reposer, on a pu récupérer tout le monde. Tout le monde est en forme, tout le monde est prêt, et on entame cette préparation pour le match contre le Botswana avec beaucoup d'ambitions.

Journaliste : Comment avez-vous préparé vos joueuses pour ce match ?

Reynald Pedros - De rester nous-même, on a un objectif, c'est au minimum d'arriver en demi-finale. On a construit cet objectif depuis maintenant plus d'un an, aujourd'hui on est dans ce qu'on attendait. On a terminé premier de notre phase de poule, on va en quarts de finale, je crois que ce qui n'est pas nécessaire c'est de mettre une pression négative sur les joueuses. Au contraire je pense qu'il faut travailler, il faut les rassurer sur le potentiel de notre équipe. Rassurer les joueuses c'est ce qu'on a déjà fait depuis le début de la CAN. Donc ça doit être une motivation supplémentaire, ça doit être quelque chose de très positive de pouvoir aller chercher cette demi-finale.

Journaliste - Sur l'Aid El Kebir fêté par les Marocains et les joueuses de l'équipe nationale ?

Elodie Nakkach - Très très importante pour les musulmans. Ça été une occasion pour nous de partager un moment avec nos familles. La compétition c'est bien mais il faut aussi savoir passer des moments un peu hors football et notamment la famille c'est une source de motivation. On a eu l'occasion d'avoir une demi-journée et de pouvoir se ressourcer en dehors des terrains. Ça nous a fait un plus grand bien pour le mental.