Afrique: [CAN 2022] - Quart de finale - La Zambie veut créer " beaucoup d'occasions " contre le Sénégal

interview

Avant leur match des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations CAN féminine 2022 contre le Sénégal, le sélectionneur de la Zambie Bruce Mwape et la gardienne de but des Copper Queens Hazel Nali se sont exprimés en conférence de presse ce mardi après-midi.

La partie démarre demain à 17h GMT au Stade Mohammed-V de Casablanca au Maroc.

Journaliste : comment envisagez-vous le match des quarts de finale ?

Bruce Mwape : Je pense que l'équipe est prête pour un match simple demain. Nous sommes venus en quarts de finale. Nous allons chercher à bien jouer, à créer beaucoup d'occasions et de passes. Je pense que l'équipe sera capable de bien faire et de créer les circonstances dont nous avons besoin pour gagner.

Journaliste : dites nous comment vous préparez votre équipe pour le match.

Bruce Mwape : Jusqu'ici tout va bien. Je pense que les préparations vont si bien. Et en tant qu'équipe qualifiée en quarts, les choses sérieuses ne font que commencer. Nous sommes prêts pour le match de demain.

Journaliste : à quelle équipe zambienne doit-on s'attendre ? Que pensez-vous du Sénégal ?

Bruce Mwape : Quoi qu'il en soit, le Sénégal est une équipe solide. Mais je pense que nous avons du respect pour toute l'équipe qu'elle est. Mais nous ne pouvons pas avoir peur d'elle. Nous sommes comme je dis, nous sommes prêts pour n'importe quelle équipe. Parce qu'on se bat aussi pour une place. L'objectif est d'aller en demi-finales quand nous avions commencé. Le match contre le Sénégal ne sera pas facile. Nous nous assurerons de nous créer beaucoup d'occasions. C'est comme cela que nous allons jouer.

Journaliste : quel est votre message aux joueuses ?

Bruce Mwape : Mon message à mes joueuses est que pour être satisfaits, nous devons participer à une demi-finale, ce sera la première fois. Mais si nous pouvons aller jusqu'en finale, rien n'est impossible. Ce serait un signe que nous avons amélioré notre football.

Journaliste : qu'est-ce qu'une qualification pour la première fois en Coupe du monde représente pour le football féminin zambien ?

Bruce Mwape : Je pense comme vous que le Sénégal n'a concédé qu'un but. Nous n'avons concédé qu'un seul. Donc nous sommes égaux. Nous avons les mêmes manières de défendre.Je pense que nous avons créé beaucoup d'occasions. Et devons avoir la possibilité de créer plus d'occasions dans ce match contre le Sénégal, je pense que c'est à nos filles de proposer un match différent. Mais je pense que c'est le moment pour les filles de se surpasser parce qu'elles savent que ce sera difficile.

Journaliste : est-ce que votre groupe est au complet ?

Bruce Mwape : Oui. Pour le moment, je peux dire que nous avons une équipe complète. Certaines joueuses ne sont pas vraiment en forme. Les joueuses sont capables de performer très très très bien. On ne va rien changer dans notre effectif ni la manière de jouer. On va seulement changer une seule personne de celles qui ont joué contre Togo. Mais on aura la même configuration et le même onze de départ que lors du premier match.

Journaliste : qu'est-ce que des filles comme Chanda apportent à cette équipe ?

Hazel Nali : Vous savez, le football se joue en équipe. Ainsi, tout le monde dans une équipe est concentré sur les objectifs. Ainsi, tout dépend des objectifs. Donc, tout le monde regarde le jeu auquel nous jouons. Tout le monde sait ce qu'il doit faire pour le groupe, ce qu'il doit assurer pour qu'on forme bien l'équipe.

Journaliste : Que savez-vous du Sénégal ?

Hazel Nali : Je ne connais pas grand chose sur cette équipe. Mais nous savons le peu qu'on doit savoir sur elles. Le plus important est de se tenir au plan, pas de les connaître.

Journaliste : où réside la force de l'équipe zambienne comparée à celle du Sénégal ?

Je dirais que notre équipe est une équipe compacte et complémentaire. Nous avons des rôles bien identifiés mais nous ne jouons pas autour d'un Joker. Chez nous tout le monde peut tirer ou prendre des initiatives. Nous jouons juste ensemble, nous sommes complémentaires.

Journaliste : quel bilan tires-tu du niveau de jeu de la phase de groupes ?

Hazel Nali : Toutes les équipes en quarts de finale méritent leur place. Toutes les équipes qui participent à cette Coupe d'Afrique des nations CAN féminine méritent d'être ici. Le football africain se développe chaque jour et c'est bien pour tous les pays.

Journaliste : quel est le secret de votre solide défense ?

Hazel Nali : Le secret est derrière notre bon jeu, pour moi en tant que gardienne de but, c'est que je crois tellement en mon équipe et surtout, c'est de jouer en équipe. Jouer dans une union et ensemble. Vous ne pouvez pas jouer si vous n'avez pas cette cohésion.